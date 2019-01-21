Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года





Любовный гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года Овен

Соединение мужской и женской планет в первой половине октября может подарить вам встречу с настоящей любовью. Отношения будут развиваться легко и гармонично при одном условии: вы не станете пытаться контролировать себя в выражении чувств и эмоций (к чему непременно будет подталкивать недружеские планеты), а будете максимально искренни и открыты.

Любовный гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года Телец

В первой половине недли планета любви и красоты Венера, создаст все условия для гармоничного развития личных отношений. Роман, завязавшийся недавно, выйдет на новый уровень например, вы познакомитесь с родителями друг друга или примете решение о начале совместной жизни. В проверенные временем отношения удастся привнести свежую струю.

Любовный гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года Близнецы

Пребывающим в поиске второй половинки Близнецам на этой неделе января особенно важно меньше доверять словам, а смотреть на поступки. Вы будете слишком доверчивы (особенно в первую половину недели), и новому знакомому ничего не стоит очаровать вас волнующими разговорами и красивыми обещаниями. Но, увы, его слова рискуют разойтись с делами не попадитесь в эту ловушку!

Любовный гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года Рак

Хотите привлечь любовь? Отправляйтесь на «магический шопинг». Обновки неярких пастельных тонов и аксессуары из полимерной глины, станут своеобразными «магнитами для любви». Разумеется, при этом они не на полках должны лежать, а быть на вас.

Любовный гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года Лев

В последние дни месяца состоящим в отношениях Львам звезды рекомендуют быть к себе по-строже и не позволять плохому настроению разыграться. Во всяком случае, постарайтесь, чтобы настроение партнера не пострадало.

Любовный гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года Дева

Последнюю неделю месяца вы проведете во власти желания кардинально изменить свою жизнь и найти вторую половинку. Однако следовать этому порыву не рекомендуется: вы сейчас будете смотреть на мир через розовые очки и не сумеете объективно оценить свои возможности и перспективы. Чтобы привлечь свою пару и внести в жизнь новые краски, задумайтесь над сменой имиджа.

Любовный гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года Весы

Удивительное дело: партнер, с которым вы расстались некоторое время назад, в ноябре может опять напомнить о себе. Да еще как! Он появится в вашей жизни не случайно, а чтобы попытаться вас вернуть. Если ваши чувства к нему еще не остыли, вы можете дать вашим отношениям второй шанс. Но учтите, чтобы все сложилось хорошо, вам предстоит провести серьезную работу над собой. Не повторяйте допущенных ранее ошибок.

Любовный гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года Скорпион

В начале этой недели возможны мелкие ссоры и недопонимания с возлюбленным. В целом же супружеская жизнь в январе обещает развиваться гладко. Если вам вдруг станет скучно, постарайтесь разнообразить интимную сторону отношений. Расскажите партнеру о своих фантазиях 22 января и он наверняка их поддержит.

Любовный гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года Стрелец

В конце месяца рекомендуется обновить гардероб и освежить прическу - вы сразу почувствуете себя увереннее и привлекательнее. Постарайтесь сохранить это ощущение как можно дольше. Вы не догадываетесь, но оно вам многое дает - как в личной, так и в деловой сфере. Всё же, нигде вы не будете чувствовать себя так хорошо и комфортно, как дома. А потому первую треть ноября проведите в семейном кругу.

Любовный гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года Козерог

Козерогам, пока пребывающем в свободном плаванье, но мечтающим встретить любовь, звёзды советуют не запираться в четырёх стенах. Дорогие, Козероги, всё на этой неделе будет зависеть только от вашей активности! Если вы предпочитаете ограничиться только схемой «работа-дом, дом-работа», то любовь тихо и незаметно пройдёт стороной…Обидно, не правда ли?

Любовный гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года Водолей

Будут гости - открывайте двери шире. Не исключено, что заглянут на огонек родители партнера. Вместе вы замечательно проведете время. После 24 января, ждите приятного известия, которое касается и вас, и любимого человека.

Любовный гороскоп на неделю с 21 января по 27 января 2019 года Рыбы

В когнце января может состояться неожиданное возвращение к прошлому. Появление бывшего партнера не следует расценивать как случайное. Скорее всего, эта встреча будет подстроена. Если сейчас у вас нет второй половинки, не отказывайте себе в легком флирте.