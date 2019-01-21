Любовный гороскоп на сегодня 21 января 2019 года для всех знаков зодиака





Любовный гороскоп на 21 января 2019 Овен

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно сделать вас по-настоящему счастливым, однако он приложит к этому максимум усилий, которые вам всё же стоит оценить по достоинству, несмотря на то, достигнут они результата или нет. Поощряйте всячески подобные его инициативы.

Любовный гороскоп на 21 января 2019 Телец

Сегодня вам стоит оберегать вашего любимого человека ото всех бед и напастей, которые могут с ним приключиться, а вероятность таковых событий довольно велика. Впрочем, храбрости вам не занимать, поэтому вы можете спасти и не одного близкого вам человека, благо это не понадобится.

Любовный гороскоп на 21 января 2019 Близнецы

Сегодня ваш любимый человек будет понимать вас с первого слова и взгляда, причем даже лучше, чем вы сами. А значит, вам нет никакого смысла хитрить и изворачиваться, придумывать какие-то уловки, для того чтобы скрыть от всевидящего ока то, что творится у вас на душе.

Любовный гороскоп на 21 января 2019 Рак

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно сложно угадывать ваши желания, хотя с вашей точки зрения они будут более чем очевидными. Постарайтесь понять, что он не экстрасенс и подсказывать ему по мере надобности. Возможно, даже не по разу и не по два.





Сегодня главное для вас и вашего любимого человека – верить в то, что впереди вас ждет светлое, долгое и счастливое совместное будущее. Любое сомнение, закравшееся вам в голову в этот день, довольно быстро разовьется в уверенность.

Любовный гороскоп на 21 января 2019 Дева

Сегодня вы сделаете некое открытие касательно вашего любимого человека. Нельзя сказать, что оно вас очень порадует, однако и огорчить оно вас толком не огорчит. Просто теперь вам придётся жить ещё и с этим знанием. Возможно, оно даже принесёт вам своеобразное удовольствие.

Любовный гороскоп на 21 января 2019 Весы

Сегодня вашему любимому человеку очень захочется сделать для вас что-то приятное, но угадать ваши желания окажется для него нелёгкой задачей. Подскажите ему, что бы вы сейчас хотели получить от него больше всего, причём таким образом, чтобы он искренне верил в то, что это была его идея.

Любовный гороскоп на 21 января 2019 Скорпион

В случае неурядиц в личной жизни звезды рекомендуют обратиться за советом к человеку, который не знает лично вашего любимого человека и впервые слышит о вашей нелегкой жизненной ситуации. Тогда его советы будут непредвзятыми, оригинальными и, вполне возможно, ценными.

Любовный гороскоп на 21 января 2019 Стрелец

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто приспособиться к каким-то особенностям вашего характера, которые проявятся именно в этот день. Впрочем, если у него это всё же получится, значит, он действительно любит вас и сможет быть с вами еще довольно долго.

Любовный гороскоп на 21 января 2019 Козерог

Сегодня ваш любимый человек будет настолько чётко следовать намеченному плану, что вам время от времени будет становиться безмерно скучно: любые ваши желания импровизации и неожиданности будут отклоняться с удивлённым видом. Что ж, предсказуемость – синоним надёжности.

Любовный гороскоп на 21 января 2019 Водолей

Ваше хобби может сослужить вам хорошую службу в области организации вашей личной жизни. Возможно, вам встретится единомышленник, который, как и вы, коллекционирует розовых слоников, а может, вы узнаете, что ваш любимый человек терпеть этих животных не может. И в том, и в другом случае решение очевидно.

Любовный гороскоп на 21 января 2019 Рыбы

Сегодня вы поймете, что возложили на себя слишком тяжелый груз ответственности за себя, за вашего любимого человека и за ваше совместное будущее, каким бы оно ни было. Либо стоит свою ответственность с кем-либо разделить, либо же смириться с ней и забыть о том, что она тяжелая.