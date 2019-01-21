Гороскоп на 21 января 2019 года для всех знаков зодиака





Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 21 января в 08:17.

- Полнолуние.- 16 и 17 лунный день.- Луна во Льве.

Гороскоп на 21 января 2019 Овен

Избегайте суеты. Активность в этот день — бесполезный расход сил. Благоприятно оценивать результаты своего труда, прожитый период. День неуемных аппетитов, драк, авантюр. Необходимо усмирять себя, чтобы не пожалеть потом о своих действиях и словах.

Гороскоп на 21 января 2019 Телец

В этот день нас захлестывают эмоции. Поэтому удачи чередуются с неудачами, успехи — с поражениями. Все становится ненадежным, относительным. Вплоть до того, что верные друзья могут подвести вас, а недруги... помочь. Однако все ловушки могут обойти доверяющие своей интуиции.

Гороскоп на 21 января 2019 Близнецы

Самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода. Так же хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами.

Гороскоп на 21 января 2019 Рак

Способности к умственной концентрации несколько ослаблены, воображение то и дело стремится увлечь наше сознание в мир иллюзий, поэтому любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности.

Гороскоп на 21 января 2019 Лев

В этот день может возникнуть желание похвастаться, преувеличить свои достижения. Остановитесь и вовремя замолчите, если почувствуете что-то подобное. Контакт в этот день по возможности — ограничьте. Общаться лишь по необходимости с самыми надежными людьми. Избегайте суеты.

Гороскоп на 21 января 2019 Дева

Период, когда люди становятся излишне суетливыми и крайне возбудимыми. Значительно учащаются конфликты и ссоры. Хорошо производить конкретные вложения сил и средств на поддержание внутренней деятельности (дом, внутренний мир, рабочее место, коллектив).

Гороскоп на 21 января 2019 Весы

Любые бюрократические вопросы в это время решаются на удивление легко. Всевозможные путешествия и командировки также будут иметь успех и пройдут без особых негативных приключений. Однако стоит остерегаться операций, связанных с землей или строительством.

Гороскоп на 21 января 2019 Скорпион

Займитесь самообразованием: читайте, изучайте языки или компьютер, занимайтесь наукой или учитесь вышивать — что кому ближе. Вам могут прийти в голову новые идеи и свежие оригинальные решения застарелых проблем. Решайте проблемы, добивайтесь своих целей при помощи полученного знания.

Гороскоп на 21 января 2019 Стрелец

В этот день можно сделать то, что давно откладывалось. Период благоприятен для общения с влиятельными людьми старшего поколения. Неподходящее время для поступления на работу, обращения к начальству, органам власти, для получения денежных дотаций, кредитов, ссуд.

Гороскоп на 21 января 2019 Козерог

Если вы можете что-то сделать существенное в своей жизни, то проверить свои возможности и заложить фундамент следует именно сегодня. Это день объективной оценки деловых качеств.

Гороскоп на 21 января 2019 Водолей

День борьбы, агрессивности и напора. Обострение конфликтов даже между близкими людьми. Чтобы не накалять атмосферу и не портить настроение ни себе, ни окружению, желательно приложить максимум стараний для подавления негативных эмоций.

Гороскоп на 21 января 2019 Рыбы

Желательно уединение, так как нахождение в коллективе чревато конфликтными ситуациями. Некоторым из вас доверят воплощение в жизнь самых серьёзных и крупномасштабных проектов.