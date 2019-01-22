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Любовный гороскоп на сегодня 22 января 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 22.01.19
Просмотров: 55
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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Любовный гороскоп на сегодня 22 января 2019 года для всех знаков зодиака

Подробный любовный гороскоп на сегодня 22.01.2019 года для всех знаков зодиака Новости Башкирии сегодня

Любовный гороскоп на 22 января 2019 Овен


Сегодня вашему любимому человеку не захочется о чем-то вас просить и уговаривать вас на что-то. Он будет терпеливо ждать, пока вы сами уговоритесь и согласитесь, а если такового чуда не произойдет, сильно на вас обидится, потому что ожидания не совпадут с результатом.


Любовный гороскоп на 22 января 2019 Телец


Предрассудки и ваша уверенность в том, что лишь мудрость поколений поможет вам решить свалившуюся на вас проблему в вашей личной жизни, могут испортить вам не только настроение, но и личную жизнь. Опирайтесь только на вашу интуицию.


Любовный гороскоп на 22 января 2019 Близнецы


Сегодня ваш любимый человек будет чувствовать не то, что вам будет казаться, будто бы он чувствует. Иными словами, вы не будете знать, что именно он хочет сказать и сделать и чем обернётся для вас то или иное ваше действие. Будьте аккуратны и предусмотрительны!


Любовный гороскоп на 22 января 2019 Рак


Семья и работа будут бороться за право встать на первое место в списке ваших приоритетов. Борьба пойдет не на жизнь, а на смерть. Возможны жертвы. Но от выбора будут зависеть и ваша карьера, и ваша личная жизнь, поэтому отнеситесь к происходящему максимально серьезно.


Любовный гороскоп на 22 января 2019 Лев

Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года

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Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года

Сегодня вам весьма пригодится опыт, который вы почерпнули некогда из какой-то умной книжки. Вы и думать не могли, что слова, которые произнес один из героев и которые так прочно врезались в вашу память, станут для вас настолько актуальными. Вот и пришло время поступить так, как вы бы хотели, чтобы он поступил тогда.


Любовный гороскоп на 22 января 2019 Дева


Сегодня было бы полезно сходить всей семьёй на какое-либо спортивное состязание, или самим заняться спортом. Уж больно день для этого очень благоприятный! Если футбольного матча не намечается, почему бы просто не сходить погулять?


Любовный гороскоп на 22 января 2019 Весы


Сегодня вашему любимому человеку не захочется вас отпускать от себя надолго. Напротив, пределом его мечтаний будет остаться с вами навсегда или на максимальный период времени. Постарайтесь исполнить эту его мечту или хотя бы сделать хоть что-то для её исполнения.


Любовный гороскоп на 22 января 2019 Скорпион


Сегодня вашему любимому человеку очень понадобятся помощь и поддержка. Если он не получит их от вас, он отправится на их поиски в компанию друзей или малознакомых людей, где вполне может найти подходящего утешителя, способного впоследствии занять ваше место в его сердце.


Любовный гороскоп на 22 января 2019 Стрелец


Сегодня вам будет грустно и одиноко, несмотря на постоянное присутствие вашего любимого человека рядом с вами, мысленно или физически. В любом случае, он не сможет облегчить вашу душевную боль, особенно если вы и сами не захотите ее унять каким бы то ни было образом.


Любовный гороскоп на 22 января 2019 Козерог


Сегодня вам захочется вести себя нетривиально и очень весело, особенно в обществе вашего любимого человека. Однако велика вероятность того, что он ваше бодрое и развеселое настроение разделять не будет непосредственно ваша половинка, поэтому не рассчитывайте на нее слишком сильно.


Любовный гороскоп на 22 января 2019 Водолей


Сегодня вы с вашим любимым человеком окажетесь на «разных волнах», то есть будете с большим трудом понимать друг друга, даже выражаясь, в общем-то, понятными словами и общеупотребительными терминами. Может быть, язык жестов вам поможет, хоть немного?


Любовный гороскоп на 22 января 2019 Рыбы


В этот день вероятность встретить человека вашей мечты для вас очень мала. Звезды в этом почти уверены, однако это не значит, что не надо сегодня хорошо выглядеть, когда выходите на улицу, ослепительно всем улыбаться и строить глазки представителям противоположного пола.

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