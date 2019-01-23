Любовный гороскоп на сегодня 23 января 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Любовный гороскоп на 23 января 2019 Овен

Сегодня вам придется убедиться еще раз в том, что строить отношения – это труд, причем зачастую неблагодарный. Впрочем, если вам удастся за этот день преодолеть все возникшие между вами проблемы вроде непонимания, недоверия и сомнений – то решать новые проблемы вам придется нескоро.

Любовный гороскоп на 23 января 2019 Телец

Сегодня вам будет довольно трудно не разочароваться в вашем любимом человеке, ибо очень многое он, по вашему разумению, будет делать не так, как вам бы того хотелось. Постарайтесь быть терпимее: ссорами, криками и руганью вы всё равно ничего не добьётесь.

Любовный гороскоп на 23 января 2019 Близнецы

Сегодня вам не следует слишком верить в себя и свои силы. Постарайтесь рассчитывать еще и на моральную (и не только) поддержку вашего любимого человека, иначе вряд ли у вас получится что-нибудь дельное из вашего сегодняшнего свидания или разговора. Во всяком случае, звезды считают именно так.

Любовный гороскоп на 23 января 2019 Рак

Сегодня замечательный день для того, чтобы познакомить вашего любимого человека с вашими же друзьями, если он с ними еще не знаком. Вероятность того, что они воспримут друг друга благосклонно, более чем высока именно в этот день: в другие она окажется гораздо ниже.

Любовный гороскоп на 23 января 2019 Лев

В этот день лучше расслабиться и плыть по течению жизни. Крепко обняв при этом своего любимого человека, чтобы вас этим самым течением не разбросало по разным берегам. Противостоять потоку жизненных изменений вы все равно не сможете, а вот насладиться им – весьма и весьма.

Любовный гороскоп на 23 января 2019 Дева

Звёзды рекомендуют вам быть экстравагантным и непредсказуемым. Именно эти качества станут вашими козырями в общении с вашим любимым человеком. В противном случае, ему может стать с вами скучно, и он воспользуется первой же возможностью, чтобы сменить вашу компанию на более интересную.

Любовный гороскоп на 23 января 2019 Весы

Ваша личная жизнь целиком и полностью зависит от решительности ваших действий. Если вы позволите себе хоть на секунду отпустить вожжи, кони судьбы умчатся в неизвестном вам направлении. Впрочем, может быть, это окажется к лучшему.

Любовный гороскоп на 23 января 2019 Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют вам создать для вашего любимого человека максимальный уют. Конечно, оптимальным вариантом был бы затопленный камин или испеченные в печке пирожки, однако можно ограничиться и уютным ночником над кухонным столом, на котором будет стоять потрясающе вкусный ужин из духовки…

Любовный гороскоп на 23 января 2019 Стрелец

Звезды советуют вам поиграть в измену. Не изменить – а именно поиграть. Примите приглашение в кафе от человека, давно смотрящего на вас томным взглядом, или пригласите в кино симпатичную сотрудницу. Это внесет романтики в вашу жизнь и еще раз даст понять, что ваша половинка – лучшая.

Любовный гороскоп на 23 января 2019 Козерог

Сегодня ваш друг может довольно-таки серьёзно обидеться на вас за то, что вы обращаете на него гораздо меньше внимания, чем на вашего любимого человека. Да, друзьям тоже свойственно ревновать, как это ни парадоксально. Постарайтесь отреагировать оперативно и адекватно.

Любовный гороскоп на 23 января 2019 Водолей

В этот день вашему любимому человеку придется выполнить несколько не очень приятных обязательств, что в значительной мере скажется на его настроении. К сожалению, и на вашем тоже, ибо всеми своими переживаниями и нелицеприятными отзывами он будет щедро делиться с вами.

Любовный гороскоп на 23 января 2019 Рыбы

Что вам важнее: деньги или счастье в любви? Сегодня этот вопрос встанет перед вами во весь рост, и выбор будет не таким простым, как вам может это сейчас показаться. Впрочем, он будет, а значит, наиболее оптимальный вариант станет вашим достоянием и, звезды надеются, вашей гордостью.