Любовный гороскоп на сегодня 24 января 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Любовный гороскоп на 24 января 2019 Овен

Сегодня вам опять придется вспомнить, чем дружба отличается от любви и почему нельзя одно с другим смешивать. Или можно: это зависит от вашего настроя и отношения к конкретному человеку. Звезды желают вам сегодня принять правильное решение и потом ни секунды не мучиться в сомнениях.

Любовный гороскоп на 24 января 2019 Телец

Сегодня вашему любимому человеку придется изрядно потрудиться для того, чтобы уговорить вас поступать тем или иным образом. Возможно, препятствовать вашему быстрому нахождению точек соприкосновения будет ваше упрямство, а может быть, святая уверенность в вашей правоте.

Любовный гороскоп на 24 января 2019 Близнецы

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно сложно заставить себя лишиться того или иного удовольствия. Хотя бы ненадолго и даже ради вас. Что ж, теперь вы в курсе его шкалы приоритетов и даже знаете, что с ней надо делать. Необходимо только решиться на первый шаг.

Любовный гороскоп на 24 января 2019 Рак

Сегодня вы будете путать очевидные вещи и забывать очевидные факты, что усложнит для вашего любимого человека процесс понимания того, что вы хотите ему сказать. Впрочем, вы так давно вместе и так хорошо друг друга знаете, что слова вам и не нужны: и по взглядам всё понятно будет.

Любовный гороскоп на 24 января 2019 Лев

Сегодня сбудутся все ваши самые смелые мечты и желания, стоит только поверить в это и очень захотеть подобного исхода событий. Поэтому звезды рекомендуют пожелать что-нибудь хорошее в области личной жизни, то есть для себя и вашего любимого человека. И ждать, когда звезда упадет на ладошку.

Любовный гороскоп на 24 января 2019 Дева

В этот день не стоит гнушаться помощью и поддержкой ваших друзей, пусть даже ваш любимый человек и категорически против этого. Если вы чувствуете, что в одиночку вам не справиться с накатившими на вас проблемами, в том числе и в личной жизни, смело обращайтесь за советом.

Любовный гороскоп на 24 января 2019 Весы

Сегодня ваш любимый человек сделает вам приятный и неожиданный подарок. Возможно, это окажется нечто материальное, вроде букета цветов или шоколадки – а может быть, эфемерное. Например, солнечная улыбка или отличное настроение. Так или иначе, вам это понравится.

Любовный гороскоп на 24 января 2019 Скорпион

Сегодня вы почувствуете себя очень сильным, могущественным и опытным, а вашего любимого человека, напротив, маленьким, слабым и беззащитным. А значит, вам придётся окружить его лаской и заботой, охранять его душевный покой и отгонять всех, кто на этот покой покусится.

Любовный гороскоп на 24 января 2019 Стрелец

Сегодня вас ждет приятный сюрприз в личной жизни. Вы и надеяться не смели на то, чтобы все обернулось именно таким образом, а оно вас не послушалось и получилось лучше, чем вы могли себе даже представить. Ловите удачу за хвост, иначе она скоро может стать ящеркой и хвост отбросить.

Любовный гороскоп на 24 января 2019 Козерог

Сегодня вы будете бояться всего неизвестного и непонятного, что будет происходить в вашей личной жизни или с вашим любимым человеком. А событий таких окажется немало. Впрочем, страх – чувство неконструктивное, лучше постараться от него избавиться любым способом.

Любовный гороскоп на 24 января 2019 Водолей

Сегодня вам будет довольно непросто угодить вашему любимому человеку. Он будет требовать от вас многого и иногда даже практически невозможного. Постарайтесь выполнить его требования, пусть не целиком, но хоть как-то, чтобы потом с уверенностью сказать: «Я сделал все, что мог».

Любовный гороскоп на 24 января 2019 Рыбы

Сегодня вашему любимому человеку захочется увидеть в вас не только свою половинку, но и лучшего друга. Поэтому будьте готовы к тому, что вам придется дать множество советов, выслушать, погладить по голове и уверить нуждающегося в том, что всё обязательно будет хорошо.