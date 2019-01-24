Гороскоп на 24 января 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

- убывающая Луна.- 19 и 20 лунный день.- Луна в Деве.

Гороскоп на 24 января 2019 Овен

Постарайтесь не совершать большие финансовые сделки и не покупайте недвижимость, есть большой риск переплаты. Если у вас возникнут некоторые проблемы, то вы смело можете обращаться за помощью к друзьям, они с радостью откликнуться на вашу просьбу.

Гороскоп на 24 января 2019 Телец

Сегодня вам нужно быть особенно внимательными ко всему, что происходит вокруг. Не стоит доверять слухам и непроверенной информации, обещаниям и уговорам. Постарайтесь строго соблюдать свои интересы и не идти на поводу у других людей.

Гороскоп на 24 января 2019 Близнецы

В этот день у вас может произойти некоторая переоценка ценностей, и это отразится на вашем имидже и манере поведения. Вы предпочтете уделять больше внимания себе любимым, и от этого вам ста нет только лучше.

Гороскоп на 24 января 2019 Рак

Взявшись за любое дело, вы можете приложить гораздо больше усилий, чем требуется, превращая достижение любой цели в борьбу ради борьбы. А с таким подходом любые подарки судьбы можно превратить из «плюса» в «минус».

Гороскоп на 24 января 2019 Лев

Сегодня вы сумеете сполна насладиться каждой минутой. Отвлекитесь от дел и займитесь тем, то вы любите. В этот день не стоит торопиться, просто находитесь в гармонии с миром и ощутите, что такое настоящие чувства и настоящая жизнь.

Гороскоп на 24 января 2019 Дева

Финансовые проблемы займут все ваше время. С осторожностью и вниманием отнеситесь к тем бумагам, которые будут проходить сейчас через вас. Будьте внимательнее к близким. У них выдался непростой период и вы, как никто другой, можете сейчас их поддержать.

Гороскоп на 24 января 2019 Весы

Вам будет казаться, что вы поймали удачу за хвост. На самом же деле она может выскользнуть из ваших рук самым неожиданным образом. То, что, по вашему мнению, должно принести вам финансовый успех, на деле может оказаться полным провалом.

Гороскоп на 24 января 2019 Скорпион

Этот день вы можете посвятить красоте, покупке одежды и белья, созданию комфорта в доме. Не забудьте об украшениях. Уделите внимание волосам, чтобы они были красивее. Пойдут на пользу различные водные процедуры.

Гороскоп на 24 января 2019 Стрелец

Ваши позиции укрепятся за счет новой темы, в которой вы демонстрируете свою компетентность. Могут произойти события в семье, которые заставят пересмотреть бюджет. Возможны приятные встречи и знакомства, которые вы сможете выгодно использовать.

Гороскоп на 24 января 2019 Козерог

Вы сегодня способны хвататься сразу за все и ничего не успеть. Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, вам нужно вспомнить о дисциплине. Строгий порядок в мыслях и делах сегодня не повредит. А развлечения и общение с друзьями оставьте на вечер.

Гороскоп на 24 января 2019 Водолей

Возможно, вы сегодня слишком сдержаны и замкнуты, настроены пессимистично и критично к другим. Вам просто нужно как следует отдохнуть и побаловать себя подарком. Плохое настроение может быть знаком того, что у вас обострится какое-то хроническое заболевание.

Гороскоп на 24 января 2019 Рыбы

Сегодня вас ожидает насыщенный эмоциями день — причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать вас какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, вас чем-то порадуют близкие, или поджидают другие заманчивые бонусы.