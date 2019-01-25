Любовный гороскоп на сегодня 25 января 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Любовный гороскоп на 25 января 2019 Овен

А не спеть ли вам песню о любви? В том случае, если петь вы умеете. Посвятите любимому человеку серенаду, выразите в рифмованных строках под музыку всё то, что вы к нему испытываете. А если так получилось, что со слухом или голосом вы не дружите - можете просто заказать его любимую песню на радио.

Любовный гороскоп на 25 января 2019 Телец

В этот день вам стоит поделиться с вашим любимым человеком вашими радостями. Они наверняка очень порадуют и его, поскольку ему в принципе не все равно, что происходит в вашей жизни. Однако задумайтесь о том, чтобы донести до него информацию понятным ему языком.

Любовный гороскоп на 25 января 2019 Близнецы

Ваша личная жизнь сегодня будет, вероятно, ознаменована несколькими счастливыми событиями. Например, вам может позвонить партнёр, который не связывался с вами уже давно, а ведь вы так по нему скучали! Звёзды советуют вам встретиться с ним сегодня и провести несколько приятных часов вдали от уличной суеты.

Любовный гороскоп на 25 января 2019 Рак

Сегодня вам не стоит бояться экспериментировать в личной жизни. Любого рода безумие, пусть даже самое безумное и нелогичное, скажется более чем благоприятно на ваших отношениях с вашим любимым человеком, даже если сейчас вам кажется, что дела будут обстоять совсем по-другому.

Любовный гороскоп на 25 января 2019 Лев

Сегодня вашему любимому человеку придётся проявить некую настойчивость для того, чтобы убедить вас в верности своего решения вашей общей проблемы. Впрочем, совершенно не факт, что вас эта самая настойчивость убедит, ибо у вас будет своё видение данного решения.

Любовный гороскоп на 25 января 2019 Дева

В этот день вам может повезти в знакомствах в слепую. Проще всего, конечно, воспользоваться услугами Интернета. Найдите любой сайт знакомств или постучитесь в любую ICQ на ваш выбор. И, вполне возможно, вам ответит тот человек, которого вы так давно искали. Ну или просто поболтаете приятно.

Любовный гороскоп на 25 января 2019 Весы

Не стесняйтесь попросить у вашего любимого человека помощи. В этом нет ничего зазорного и этим вы не продемонстрируете вашу слабость и беспомощность. Просто в данной ситуации вам в одиночку будет справиться гораздо сложнее, нежели вместе. В конце концов, вы близкие друг другу люди.

Любовный гороскоп на 25 января 2019 Скорпион

Сегодня вам стоит подумать хорошенько, чтобы придумать по-настоящему интересное приключение для вас и вашего любимого человека. Ибо ему весьма наскучит однообразие ваших с ним отношений. Развлечение может быть каким угодно: от самого невинного до откровенно опасного. Лишь бы вам понравилось.

Любовный гороскоп на 25 января 2019 Стрелец

Сегодня вашему любимому человеку очень захочется вас обнять, приласкать и никуда от себя не отпускать, однако это может оказаться довольно-таки проблематично, потому что помешают его гордость или стеснительность – или ваша тотальная занятость. Может быть, стоит отодвинуть все дела ненадолго?

Любовный гороскоп на 25 января 2019 Козерог

Сегодня не стоит сильно расстраиваться, если тот человек, на которого вы положили глаз, не обратил на вас должного внимания. В конце концов, помимо него по этой планете бродит еще великое множество хороших людей, на которых стоит тоже посмотреть попристальнее.

Любовный гороскоп на 25 января 2019 Водолей

Верьте вашей интуиции! Сегодня она будет вашим лучшим, если не единственным помощником. Кстати, ваш любимый человек тоже вполне может на нее положиться. Особенно если он не одного знака Зодиака с вами. Доверяйте своему внутреннему голосу - и все в этот день будет получаться на отлично.

Любовный гороскоп на 25 января 2019 Рыбы

Сегодня вашему любимому человеку будет трудно понять, что следует делать дальше и как жить с создавшейся ситуацией, ибо она окажется действительно более чем непростой. Вы можете дать ему ценный совет, а можете сделать все за него. Решение будет зависеть от ваших целей.