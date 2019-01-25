Гороскоп на 25 января 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

- убывающая Луна.- 20 и 21 лунный день.- Луна в Весах.

Гороскоп на 25 января 2019 Овен

Возможно, вы будете заниматься тем, что вам не по душе или противоречит принципам, но есть реальный шанс повысить свое благосостояние. Не упустите свой выгодный шанс, не бойтесь использовать новые методы.

Гороскоп на 25 января 2019 Телец

Вполне вероятно, день порадует вас хорошей прибылью, удачной покупкой, подарком или романтической встречей. Не стоит сидеть в четырех стенах. Знакомьтесь, влюбляйтесь, назначайте свидание, занимайтесь бизнесом и шопингом.

Гороскоп на 25 января 2019 Близнецы

Во всем, за что бы вы ни взялись, удача обещает быть на вашей стороне, особенно в том, что связано с любовными делами и работой. Звезды склоняют к расширению сфер деятельности, влияния, новым знакомствам и проектам.

Гороскоп на 25 января 2019 Рак

Ваша скромность сегодня не принесет никакой пользы, поэтому сегодня забудьте о ней и смело выходите на главную сцену. Заставьте людей заметить вас — это очень позитивно скажется на вашем настроении и имидже.

Гороскоп на 25 января 2019 Лев

Возможно ухудшение состояния здоровья, особенно уязвимо горло. Возможно, причины в излишествах. Постарайтесь не переедать, не увлекаться сладким и деликатесами. Не следует брать или давать кредиты.

Гороскоп на 25 января 2019 Дева

Следует заняться улаживанием рабочих проблем и начать поиск новых источников дохода. К тому же, начальство будет благосклонно к вам. Удачны будут финансовые операции и капиталовложения в ювелирные украшения.

Гороскоп на 25 января 2019 Весы

Вы можете даже не заметить, как окажетесь сегодня под влиянием какого-то умелого кукловода. Если вы не хотите плясать под чужую дудку, вам не помешает более критично относиться к словам окружающих и почаще употреблять слово «нет».

Гороскоп на 25 января 2019 Скорпион

Мысли в этот день будут работать быстрее и лучше обычного, появится повышенная способность к концентрации внимания.

Гороскоп на 25 января 2019 Стрелец

Даже попытка сделать самое обыденное дело сегодня может превратиться в проблему, столько усилий оно потребует и столько препятствий вам придется преодолеть на пути к его выполнению. Поэтому лучше не напрягайтесь, а сделайте себе выходной.

Гороскоп на 25 января 2019 Козерог

Сегодня очень удачный день для переговоров, наведения контактов и возобновления старых отношений. Возможно, удастся преодолеть какое-то давно мешающее вам препятствие. Рассчитывайте на помощь старших товарищей.

Гороскоп на 25 января 2019 Водолей

Сегодня ваша коммуникабельность поможет вам преподнести себя в самом выгодном свете и завязать интересные и перспективные знакомства. А если вы рискнете попробовать себя в качестве оратора или выступите инициатором каких-то проектов, результат превзойдет все ожидания — дар убеждения сегодня у вас будет на высоте.

Гороскоп на 25 января 2019 Рыбы

Это день, когда вы способны с головой увлечься любой, даже самой мелкой, проблемой, а тем более рабочим вопросом, давно не дающим вам покоя. Возможно, именно сегодня вам удастся с ним покончить.