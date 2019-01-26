Любовный гороскоп на сегодня 26 января 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Любовный гороскоп на 26 января 2019 Овен

В этот день вашему любимому человеку захочется сделать вам некоторое замечание касательно вашего поведения или внешнего вида. Постарайтесь его выслушать и принять к сведению, хотя с вашим критическим настроем это и будет нелегко. Оно вполне может вам пригодиться.

Любовный гороскоп на 26 января 2019 Телец

Сегодня ваш любимый человек будет довольно долго развлекать вас своим чувством юмора и забавным поведением. Главное, чтобы таким образом он не потерял ваше уважение, потому что смешное редко становится значительным в наших глазах. Не забывайте о том, кто он есть на самом деле.

Любовный гороскоп на 26 января 2019 Близнецы

Сегодня для вас очень важно расставить для себя все приоритеты и включить в построенную иерархию вашего любимого человека. На каком бы месте он ни находился, важно, чтобы эту его позицию не смогли изменить никакие обстоятельства. Надежность и стабильность превыше всего.

Любовный гороскоп на 26 января 2019 Рак

Сегодня ваш лучший друг может очень сильно изменить ваше отношение к вашему любимому человеку. Возможно, это произойдет благодаря его фразе с содержанием «не нравится он мне», а может, и по каким-то другим причинам. В общем, сегодня свою личную жизнь с друзьями лучше не обсуждать.

Любовный гороскоп на 26 января 2019 Лев

В этот день звёзды рекомендуют вам сделать небольшой подарок вашему любимому человеку. Просто так, без повода. Презент должен быть маленьким, изящным и ни к чему не обязывающим. В конце концов, в первую очередь вашей половинке будет дорого ваше внимание.

Любовный гороскоп на 26 января 2019 Дева

Заставьте любимого ревновать, но не доводите до крайности. Пусть объектом ревности будет что-то не слишком основательное — к примеру, широко разрекламированный в контексте с ревнивцами фонарный столб. Чувства требуют встряски, а не землетрясения.

Любовный гороскоп на 26 января 2019 Весы

Сегодня вам очень захочется встретиться с вашей бывшей любовью. Однако просто так у вас это не получится: придется повод какой-нибудь придумать, пусть даже самый нелепый и бессмысленный. Например, отдать ей какую-нибудь ее вещь, которую она давно забыла или диск с интересующей ее информацией.

Любовный гороскоп на 26 января 2019 Скорпион

Окружающие сегодня будут вас раздражать. Даже самые любимые окружающие. Поэтому чтобы не срывать на них свою злобу и таким образом не поссориться с ними всерьез и надолго, лучше где-нибудь уединиться или спрятаться.

Любовный гороскоп на 26 января 2019 Стрелец

Сегодня звёзды рекомендуют вам быть кристально честным с вашим любимым человеком, ибо в противном случае ваши отношения не будут иметь никакого смысла. Если доверие в этот день покинет ваш тандем, то и о самом тандеме стоит забыть, как о приятном утреннем сне.

Любовный гороскоп на 26 января 2019 Козерог

В этот день звёзды рекомендуют вам буквально заразиться идеями вашего любимого человека, загореться тем, что ему интересно, впитать в себя и искренне считать их своими. Это поможет вам ещё больше сблизиться и стать по-настоящему единым целым с едиными интересами.

Любовный гороскоп на 26 января 2019 Водолей

Сегодня вашему любимому человеку захочется почувствовать себя защищенным в вашем обществе, поэтому он будет требовать от вас надежности и гарантий на сто лет вперед. Если вы не готовы их дать прямо сейчас, постарайтесь перевести разговор на другую тему.

Любовный гороскоп на 26 января 2019 Рыбы

Сегодня вам стоит обратить внимание на человека, имя которого вам очень нравится. Плохим людям, недостойным вашего внимания, такие имена не достаются, будьте уверены! Может быть, стоит сделать пару шагов ему навстречу с целью скорейшего сближения и, возможно, создания прочного тандема?