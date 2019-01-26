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Гороскоп на 26 января 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 26.01.19
Просмотров: 111
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 26 января 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 26 января 2019 года для всех знаков зодиака Новости Башкирии сегодня

Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

Фаза Луны 26 января 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 26.01.2019 - 21 лунный день.
Луна в знаке зодиака 26.01.2019 - Луна в Весах.

Гороскоп на 26 января 2019 Овен


В отношениях в близкими вероятны отчуждение, холодность. Многим Овнам будет нелегко выйти из затяжного напряжения и расстаться с готовностью воспринимать происходящее «в штыки». Взаимопонимание в семье зависит в первую очередь от вас самих.


Гороскоп на 26 января 2019 Телец


В финансовой сфере вам предстоит упрочить свое положение. Особенно много проблем возникнет в первой половине дня. Берегитесь непродуманного риска. Обратите внимание на правильное оформление документов и судебных исков.


Гороскоп на 26 января 2019 Близнецы


Многие молодожены будут в восторге от своих супругов. Они будут счастливы вместе. В погоне за новыми впечатлениями не забывайте о людях, с которыми вас давно связала судьба. Они для вас являются надежным тылом.


Гороскоп на 26 января 2019 Рак


В этот день в наибольшей мере может ощущаться потребность в соперничестве или подражании. Многие Раки будут рады увидеть свое отражение в «двойнике»: детях, друзьях, конкурентах. Вам нужно достичь максимально полного участия в событиях.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 26 января 2019 Лев


Отличный день для общения во всех сферах, от деловой до любовной. Хороший день для создания союзов и коллективных предприятий. Самочувствие и настроение будет на высоте.


Гороскоп на 26 января 2019 Дева


Сегодня вы будете само обаяние и сможете привлечь к себе массу приятелей. Удачное время для стрижки волос, К вечеру самочувствие может ухудшиться, а вместе с ним и настроение.


Гороскоп на 26 января 2019 Весы


В делах, в отношениях с деловыми партнерами вы будете очень умело отстаивать свою точку зрения. Но не допускайте импульсивности, не идите на поводу у эмоций, иначе вы навредите себе. Лишние фантазии могут сбить вас с нужного пути.


Гороскоп на 26 января 2019 Скорпион


Сегодня можно переделать множество мелких дел и совершить мелкие поездки. Главное, чтобы вы доводили начатое до конца. Финансовые успехи возможны в сфере торговли недвижимостью и в сельском хозяйстве. Если вы проявите невозмутимость, то в ближайшее время ситуация объяснится сама собой. Умейте прощать.


Гороскоп на 26 января 2019 Стрелец


Сегодня любые попытки надавить на кого-то, а тем более запрячь в чужие дела, могут вызвать решительный отпор и помочь вам заполучить новых врагов. Идеи, пришедшие в голову, будут неверными, а предложения — обманом.


Гороскоп на 26 января 2019 Козерог


Если на сегодня вы не успели запланировать никаких важных дел, то и правильно: гороскоп на этот день мало подходит для чего-то серьезного. Звезды сегодня будут вас настраивать на мечтательный лад, пробуждая фантазию и отвлекая внимание. Не покупайте электротовары.


Гороскоп на 26 января 2019 Водолей


Сегодня не стоит планировать переговоры и встречи. День кармических событий. Все неприятности и болезни будут иметь корни в ваших прошлых поступках. Опасность травм. Исключите алкоголь и не занимайтесь самолечением.


Гороскоп на 26 января 2019 Рыбы


Постарайтесь сегодня находиться в центре событий и не стесняться демонстрировать окружающим свои таланты и способности, но не проявляйте агрессии. Сегодня вы на творческом и энергетическом подъеме, постарайтесь сделать как можно больше.

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