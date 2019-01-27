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Гороскоп на 27 января 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 27.01.19
Просмотров: 83
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 27 января 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 27 января 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня

Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

Фаза Луны 27 января 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 27.01.2019 - 21 и 22 лунный день.
Луна в знаке зодиака 27.01.2019 - Луна в Скорпионе.

Гороскоп на 27 января 2019 Овен


Сегодня будьте внимательны к еде и напиткам, есть опасность отравления. К тому же, ваше внимание сегодня будет ослаблено, и вы можете стать жертвой воришек или аферистов.


Гороскоп на 27 января 2019 Телец


Сегодня вы можете принимать верные решения, в голову будут приходить оригинальные идеи, но вам трудно будет их сформулировать. Может, это и к лучшему, иначе ими могут воспользоваться другие.


Гороскоп на 27 января 2019 Близнецы


Возможно, сегодня вам поступит привлекательное предложение, или же вы познакомитесь с симпатичным представителем противоположного пола. Удачными будут покупки личных вещей и украшений, побалуйте себя.


Гороскоп на 27 января 2019 Рак


Чтобы не испортить отношения с кем-то из близких, в разговорах не стоит касаться болезненных и деликатных тем. Общение должно быть позитивным, и вы сможете неплохо заработать.


Гороскоп на 27 января 2019 Лев

Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года для всех знаков зодиака

Сегодня вы можете почувствовать потребность в отдыхе, хотя вряд ли вам удастся расслабиться. Вероятны события или известия, которые благотворно скажутся на вашем настроении и самочувствии. Умиротворенное состояние будет содействовать укреплению семьи и отношений с избранниками. Вечер этого дня посвятите детям.


Гороскоп на 27 января 2019 Дева


Вас ждет напряженный рабочий день. Большой объем работы и некоторые осложнения заставят вас окунуться с головой в профессиональные проблемы. Выполнение обычных обязанностей потребует больших усилий, свежего взгляда и новых решений.


Гороскоп на 27 января 2019 Весы


Сегодня невинный комплимент может растопить вам сердце и заставить поверить в невозможное, но это может оказаться обычной ложью. Возможны неожиданные расставания, неприятности со стороны женщины.


Гороскоп на 27 января 2019 Скорпион


Сегодня будут сильны негативные тенденции. Велика вероятность опасных ситуаций, катастроф, аварий. Не верьте людям, которые от вас зависят. Прислушайтесь к голосу своей интуиции. Однако не торопитесь ссориться с окружающими вас людьми.


Гороскоп на 27 января 2019 Стрелец


Захочется махнуть на край света или ввязаться в авантюру, но не следует потакать этим сиюминутным желаниям. Друзья помогут вам не наделать глупостей. Нежелательно заключать сделки, вести важные переговоры. Тщательное планирование поможет избежать неурядиц и убережет от перенапряжения и нервных срывов.


Гороскоп на 27 января 2019 Козерог


Велика вероятность инфекционных заболеваний. Звезды предупреждают вас о том, что чрезмерная чувствительность и доверчивость могут стать причиной многих страданий. Постарайтесь найти в себе точку опоры, не поддавайтесь чрезмерному влиянию окружающих людей на ваши психику, мировоззрение, профессиональную деятельность и духовные устремления. Будьте сильнее, сделайте шаг к совершенству.


Гороскоп на 27 января 2019 Водолей


День покаяния, смирения, подчинения. Благоприятно посещение храма, повышение духовного уровня, очищение организма. Отдайте предпочтение вашим домашним делам, навестите своих забытых друзей или родственников. Полезно признавать свои ошибки. Крайне нежелательны сексуальные связи.


Гороскоп на 27 января 2019 Рыбы


Не конфликтуйте ни с кем, сдерживайте себя и не растрачивайтесь по пустякам. Рекомендуются коллективный труд, физические нагрузки, выполнение домашних дел. Можно брать в долг и давать взаймы. Активно используйте благоприятные условия для улучшения здоровья и повышения духовного уровня.

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