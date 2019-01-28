Любовный гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года от Новости Башкирии сегодня





Любовный гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года Овен

Возможно, тяжело придется, ведь расставание - это отрывание от души большого, иногда даже слишком большого куска, после исчезновения которого жизнь кажется пустой. Постарайтесь заполнить временно пустоту работой, дружескими отношениями, пусть душевные раны подлечатся.

Любовный гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года Телец

Все не закончено, просто где-то произошел сбой, где-то в механизм ваших отношений затесалась песчинка непонимания или обиды, которая начала стирать шестеренки ваших чувств, и они стали хуже сцепляться. Найдите, в чем проблема, избавьтесь от нее, смажьте ваши отношения маслом прощения, и далее они уже вновь начнут нормально работать.

Любовный гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года Близнецы

Вам будет тяжело, у вас в отношениях с любимым человеком наступает период трений и выяснений отношений. Постарайтесь хотя бы со своей стороны снизить требования, если хотите сохранить ваши чувства, будьте снисходительнее, не реагируйте на упреки, резкие выпады, это все пройдет, если вы будете достаточно терпеливы.

Любовный гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года Рак

Держитесь избранной тактики и не уступайте своих позиций. Вы вправе отстаивать свою точку зрения, только постарайтесь не переходить границ. Если же все-таки вам придется уступить, не держите зла на свою половинку, в конце концов, все равно, скоро все будет по-вашему. Зато на этой неделе мир в доме вам обеспечен.

Любовный гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года Лев

Хорошо было бы порадовать вашу вторую половину небольшим подарком. Особенно, если недавно между вами случилась размолвка. Отнеситесь к выбору подарка серьезно. Презент должен быть недорогим, но приятным: вы не пытаетесь купить прощение, а всего лишь выказываете свое хорошее отношение и любовь.

Любовный гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года Дева

Если вы хотите развеяться, если вечера дома угнетают вас однообразием, и иного не предвидится - возьмитесь за дело сами. Вашему знаку показана пешая прогулка на свежем воздухе. Пригласите с собой свою половинку. Убедитесь в том, что ничего не сгорит, не убежит, никто не умрет от получасовой прогулки - и вперед!

Любовный гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года Весы

Постарайтесь, найти в себе силы на то, чтобы уделить достаточное внимание вашей половине. Вы давно никуда не ходили вместе. Однако постарайтесь, чтобы это выглядело естественно, иначе пропадет весь эффект. И не делайте замечаний по поводу наряда супруга или супруги, подобные высказывания могут привести к размолвке. Тактично укажите на то, что вам не нравится, либо уж промолчите: хорошо проведенный вечер важнее.

Любовный гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года Скорпион

Если вы не сможете сдержаться, и все свои обиды и переживания за неудавшиеся дела выплеснете наружу, то встретите нечто похожее. И грянет буря. Которая, может разрушить и ваш дом: вполне вероятно, что вы или ваша половина начнете швыряться тяжелыми или бьющимися предметами, вроде тарелок. Впрочем, вы можете объединиться и перебить все лишнее в доме - в ходе совместных действий вы "спустите пары" и оцените свою совместимость.

Любовный гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года Стрелец

Постарайтесь нынешнюю передышку в деловой гонке обратить в отдых, еще лучше - в семейный отдых. Не ходите "на сторону", это похождение не обернется для вас удачей, скорее, наоборот, окажется крайне неприятным. Лучше обратите свои силы на укрепление домашнего очага, он в том нуждается.

Любовный гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года Козерог

Не вносите ноту дисгармонии в "семейное гнездо", оставьте все негативные впечатления за порогом. Это не только внесет покой в вашу совместную жизнь, но и позволит убедиться членам семьи в том, что они дороги вам по-настоящему и вы готовы на жертвы со своей стороны для общего благополучия. В дальнейшем, такое поведение не раз оправдается.

Любовный гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года Водолей

Если вы сомневаетесь, если вы в чем-то неуверенны, придите вечером домой, сядьте на диван и серьезно обдумайте перестановку мебели. Возьмите бумагу, ручку, нарисуйте возможные варианты. Вероятно, это поможет вам определиться, вы отвлечетесь и поймете, нужны ли вам перемены в личной жизни, и если да, то какие.

Любовный гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года Рыбы

Выслушав все доводы интуиции, взвесьте их на весах фактов и здравого смысла. Если они согласны во всем, вы нашли правильное решение и можете спокойно внедрять свои решения в семейную жизнь. В противном случае, не спешите, а приведите свои домыслы и действительность к общему итогу, что позволит вам избежать появления "трещин" в супружеских взаимоотношениях.