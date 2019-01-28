Любовный гороскоп на сегодня 28 января 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Любовный гороскоп на 28 января 2019 Овен

Сегодня вы решите, что пришло самое подходящее время для того, чтобы тайное стало явным, и раскроете вашему любимому человеку какой-то ваш секрет. Однако неизвестно, насколько он окажется готов к таким откровениям. Вероятность адекватной реакции весьма высока, но всегда остается злополучное «но».

Любовный гороскоп на 28 января 2019 Телец

Дом, милый дом... Давно вы не чувствовали такого умиротворения, заходя в свои четыре стены и садясь на свой диван (стул, коврик у двери - нужное подчеркнуть). А если на пороге вас будет встречать ваш любимый человек, искренне радуясь вашему приходу, то счастье можно будет назвать полным.

Любовный гороскоп на 28 января 2019 Близнецы

Сегодня с ваших глаз упадут очередные розовые очки, и вы взглянете на вашего любимого человека куда менее защищенными от реальности глазами. Вполне возможно, настоящий его образ понравится вам даже больше, чем тот, который вы сами себе придумали, поэтому не спешите бояться заранее.

Любовный гороскоп на 28 января 2019 Рак

При принятии любых решений, даже не очень важных, в этот день нужно проявить особую осмотрительность и осторожность. Звезды вообще советуют каждый свой шаг по возможности согласовывать с мнением вашей половинки и без ее одобрения ничего не предпринимать. На всякий случай.

Любовный гороскоп на 28 января 2019 Лев

В жизни вашего любимого человека появилась какая-то проблема, решить которую он может только с вашей помощью. Какого рода помощь ему понадобится, сказать сложно не только звездам, но даже и ему самому, однако вы это каким-то образом поймете. Любящее сердце всегда все понимает без слов...

Любовный гороскоп на 28 января 2019 Дева

Замкнувшись на своих чувствах и переживаниях, не забывайте и о чувствах и переживаниях ближнего своего, то есть вашего любимого человека. У него тоже есть своя точка зрения на ваши отношения и то, как они должны развиваться, поэтому прислушайтесь сегодня к тому, что он вам говорит.

Любовный гороскоп на 28 января 2019 Весы

Ваша половинка настолько замучила вас своими придирками, замечаниями и советами, что вы боитесь предпринять вообще хоть что-нибудь. Будьте смелее! В конце концов, ваша жизнь – это только ваша жизнь, а ваш любимый человек – всего лишь ее часть. Ваше мнение – самое правильное.

Любовный гороскоп на 28 января 2019 Скорпион

Сегодня звезды не рекомендуют вам много экспериментировать над вашей личной жизнью и отношениями с вашим любимым человеком. Пожалуй, подобное экспериментаторство лишь ухудшит и без того неблагоприятную обстановку на личном фронте. Будьте консервативны.

Любовный гороскоп на 28 января 2019 Стрелец

Сегодня вам будет жаль расставаться с каким-то этапом в вашей личной жизни, поскольку он принес вам так много хороших, ярких, светлых и незабываемых минут. Постарайтесь все же сделать это без особого сожаления, ибо впереди вас ждет много всего действительно увлекательного.

Любовный гороскоп на 28 января 2019 Козерог

Сегодня вас ожидает множество открытий в личной жизни, как приятных, так и не очень. Они будут настолько многочисленными, что что-то из них может забыться. Ваша задача – как-то их систематизировать, возможно, записать и активно пользоваться ими в недалеком будущем.

Любовный гороскоп на 28 января 2019 Водолей

Сегодня вам стоит выполнить некое ваше обещание, которое вы не так давно дали вашему любимому человеку, но о котором тем не менее благополучно забыли. Обстоятельства напомнят вам о нем сегодня – и пусть это напоминание станет первым шагом к правильному действию!

Любовный гороскоп на 28 января 2019 Рыбы

Сделайте подарок вашему любимому человеку. Лучше своими руками. Пусть это будет просто аккуратно пришитая к его рубашке пуговица (или прибитая к ее туфлям новая набойка). Даже если сделано все это окажется не совсем профессионально, оно будет сделано от души, а значит, с огромной любовью и на века.