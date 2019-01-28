Гороскоп на 28 января 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

- убывающая Луна.- 22 лунный день.- Луна в Скорпионе.

Гороскоп на 28 января 2019 Овен

Сегодня очень высока тенденция к разрушению и вероятность конфликтных ситуаций. Вас хотят выставить не в лучшем свете, поэтому постарайтесь не откровенничать с людьми, в порядочности которых вы не уверены. Возможны серьезные разногласия с партнерами по поводу заработанных средств, в результате вы можете оказаться в убытке. Взаимопонимание в этот день полностью отсутствует.

Гороскоп на 28 января 2019 Телец

Сегодня вам придется смириться со своим положением и постараться как можно быстрее забыть о том, что не удалось осуществить. Рекомендуется активный отдых. Больше внимания уделите настроению своих близких. Профессиональные проблемы должны отойти на второй план. Категорически запрещается взваливать на себя слишком много проблем, утешаться алкоголем.

Гороскоп на 28 января 2019 Близнецы

Не конфликтуйте ни с кем, сдерживайте себя и не растрачивайтесь по пустякам. Рекомендуются коллективный труд, физические нагрузки, выполнение домашних дел. Можно брать в долг и давать взаймы. Активно используйте благоприятные условия для улучшения здоровья и повышения духовного уровня.

Гороскоп на 28 января 2019 Рак

Возможно, сегодня вы сможете нормализовать обстановку в семье. Однако неприятный осадок сохранится еще на какое-то время, так как взаимные обиды трудно забываются. Общество близких людей поможет вам отвлечься от неприятностей.

Гороскоп на 28 января 2019 Лев

Не лучшее время для реализации планов. День напряженный, возможны недоразумения, проблемы со здоровьем, необъяснимые эмоциональные реакции. Окружающие могут вводить в заблуждение, даже не желая того. Поездки лучшее отложить.

Гороскоп на 28 января 2019 Дева

Уделите внимание своему рабочему месту, наведите порядок. Продолжается благоприятный период в сфере профессиональной деятельности, удачное время для дальних поездок и переговоров.

Гороскоп на 28 января 2019 Весы

Идеальное время для активности на любовном фронте или в сфере делового сотрудничества. Может повезти тем, кто ищет свою половинку при помощи Интернета. А тем, у кого уже есть любимый человек, следует сделать для него что-то приятное.

Гороскоп на 28 января 2019 Скорпион

День не располагает к занятиям "тонкими материями", а лишь к делам, способствующим стабильности и комфорту. Вечером возможны материальные искушения: не берите найденные ценности, опасайтесь слишком выгодных предложений.

Гороскоп на 28 января 2019 Стрелец

Великолепный день для того, чтобы заняться своей внешностью, сходить к массажисту или купить обновку. Вкус вас не подведет. Гармонично будут складываться отношения с любимыми и с противоположенным полом. Сегодня нужно проявить экономию, но не стоит также жадничать, мелочиться, проявлять эгоизм.

Гороскоп на 28 января 2019 Козерог

Сегодня ваш интеллект будет на высоте, и, казалось, вы все будете делать правильно: Но только итог может быть непредсказуемый, а последствия совершенных ошибок вы почувствуете со временем. Уделяйте внимание мелочам, будьте педантичны в работе, соблюдайте дисциплину.

Гороскоп на 28 января 2019 Водолей

Если вам придется сегодня что-нибудь организовать, то результат порадует всех. Это касается любых мероприятий, даже достаточно статусных и официальных, не говоря уже об обычной вечеринке или рабочем процессе. Сегодня вам легко справиться с любым занятием, от переговоров до важных поездок, от торговли до аналитических заключений, вы полны энергии, ясно видите цель и даже не прочь кем-нибудь покомандовать.

Гороскоп на 28 января 2019 Рыбы

День будет сопровождаться постоянной cменой настроения, поэтому важные дела, а тем более, переговоры лучше отложить. Сегодня вам противопоказана любая активная деятельность — кроме той, которой вы захотите заняться не для результата, а для души. Сегодня вы немного рассеяны, поэтому принятие быстрых решений может принести вам вред.