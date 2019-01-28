Гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня







Гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года для Овна

Благоприятная неделя, полная отличных идей и новых планов. У вас очень многое получается хорошо. Даже сложные дела, к которым вы долго не решались подступиться, даются легко. Возможны удачные совпадения, благодаря которым вы справитесь с рабочими проблемами, наведете порядок в делах.

Гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года для Тельца

Будет сложно. Вам не всегда удается совладать с эмоциями, часто под их влиянием вы допускаете ошибки, о которых позже приходится жалеть. Что бы ни говорили окружающие, не торопитесь: у вас достаточно времени для того, чтобы обдумать план действий. Стоит быть осторожнее с чужими советами, они далеко не всегда так хороши, как кажется.

Гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года для Близнецов

Вы многие мелочи принимаете близко к сердцу, часто нервничаете в ситуациях, в которых стоило бы сохранить спокойствие. Не исключены домашние проблемы; размышления о них могут отвлекать от работы, мешать сосредоточиться на других делах. Нужна разборчивость в деловых отношениях. Не доверяйте тем, кто обещает вам слишком многое, не торопитесь связывать себя обязательствами, особенно финансовыми. Инициативу проявлять можно, но делать это нужно с осторожностью. Прежде чем предлагать что-то, убедитесь, что вас готовы выслушать.

Гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года для Рака

Не исключены поездки. Они могут занять неожиданно много времени, но в целом окажутся удачными, позволят завязать интересные знакомства. Часто интуиция подсказывает, с кем стоит иметь дело, а от кого лучше держаться подальше. Вы не доверяете тем, кто обещает слишком многое, и правильно делаете.

Гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года для Льва

Старайтесь не зацикливаться не мелочах, не переживать, если что-то не ладится. В ваших силах изменить ситуацию к лучшему, но для этого нужно сохранять оптимизм. Стоит прислушаться к советам. Как бы вы ни старались разобраться в ситуации и в себе, другие люди могут увидеть то, чего вы не замечаете. Особенно полезным чужой опыт оказывается в профессиональной сфере.

Гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года для Девы

Некоторым представителям знака придется сосредоточиться на работе, все остальное отойдет на второй план. Если это случится с вами, старайтесь не злиться ни на себя, ни на ситуацию, лишние эмоции сейчас ни к чему. Постарайтесь как можно лучше справиться с делами, за которые взялись. Позже у вас будет возможность переключиться на что-то более интересное и приятное.

Гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года для Весов

Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с окружающими. Сейчас это очень важно: есть опасность все испортить, разорвать нужные связи, поддавшись эмоциям, огорчить тех, кто вам дорог. Вероятны конфликты и ссоры; к сожалению, часто они возникают по вашей вине. Не теряйте здравого смысла и не ждите от других слишком многого.

Гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года для Скорпиона

Некоторым представителям знака придется сосредоточиться на работе, все остальное отойдет на второй план. Если это случится с вами, старайтесь не злиться ни на себя, ни на ситуацию, лишние эмоции сейчас ни к чему. Постарайтесь как можно лучше справиться с делами, за которые взялись. Позже у вас будет возможность переключиться на что-то более интересное и приятное.

Гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года для Стрелеца

Вся неделя достаточно удачна и благоприятна. Но некоторые дни требуют чуть больше внимания и осторожности. В первую очередь это касается начала недели: тут вам нужно быть бдительными, полагаться на собственный опыт и здравый смысл, не доверять кому попало. Многим Стрельцам в эти трудные дни помогает интуиция.

Гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года для Козерога

Очень важны спокойствие и самообладание. Под влиянием эмоций вы рискуете совершить ошибки, о которых позже пожалеете. Лучше не торопиться, когда дело касается чего-то важного, не принимать решения, не обдумав их, и не связывать себя обязательствами. Нежелательно подписывать документы, особенно если они касаются финансов и имущества.

Гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года для Водолея

На этой неделе особенно важны для вас спокойствие и уравновешенность. Наблюдайте за течением жизни и не торопите события. Не стоит ничего делать назло окружающим, сколь бы сильно вам этого не хотелось. Яма, вырытая другому, скорее всего, окажется на вашем собственном пути. В среду неплохо бы аккуратно намекнуть начальнику, что его требования завышены. Воскресенье может оказаться удачным днем для начала серьезного дела в неофициальной обстановке.

Гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года для Рыб

На этой неделе не стоит полагаться на других, делайте все сами, вот увидите, что все у вас получиться. Смело беритесь за важные проекты, выполнение которых потребует пристального внимания и много сил. Но при этом необходимо помнить, что излишнее упрямство может привести к ссорам и конфликтам как с коллегами, так и родственниками. Однако свои идеи, планы и проекты нужно защищать и отстаивать. В воскресенье возможны приятные новости, которые порадуют вас.