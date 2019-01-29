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Любовный гороскоп на сегодня 29 января 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 29.01.19
Просмотров: 91
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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Любовный гороскоп на сегодня 29 января 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 29 января 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня

Любовный гороскоп на 29 января 2019 Овен


Приближается к концу какой-то важный этап в вашей жизни. Это совсем не обязательно отношения с вашим любимым человеком, хотя может быть и так. Постарайтесь, чтобы рядом с вами все время был кто-то близкий, любящий и понимающий. Так вам будет проще.


Любовный гороскоп на 29 января 2019 Телец


Сегодня ваш любимый человек будет стремиться к лидерству в вашем тандеме, причём зачастую самыми что ни на есть грубыми и топорными методами. Постарайтесь отдать ему желанную пальму первенства без боя, иначе бой будет тяжелым, бессмысленным и беспощадным.


Любовный гороскоп на 29 января 2019 Близнецы


Проведите этот день на природе. Оптимальным будет пикник за городом, с костерком, шашлычками и гитарой. И, разумеется, с вашим любимым человеком, на которого можно будет не только часть обязанностей по подготовке пикника спихнуть, но и вылить целый ушат любви и радости по поводу его наличия в вашей жизни.


Любовный гороскоп на 29 января 2019 Рак


Сегодня вам может позвонить человек, который может перевернуть вашу личную жизнь с ног на голову и оказаться вашей второй половинкой или очень качественной подделкой под неё. Постарайтесь не принимать важного решения сразу: время у вас ещё есть. Немного, правда.


Любовный гороскоп на 29 января 2019 Лев

Любовный гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года

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Любовный гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года

Сегодня вашему любимому человеку захочется провести с вами целый вечер, что будет несколько противоречить вашим планам. Придётся либо как-то совмещать вашу личную жизнь и то, что вы задумали на конец этого дня, либо искать какой-то другой компромисс.


Любовный гороскоп на 29 января 2019 Дева


Ваш любимый человек - это ещё и ваш друг. А помимо него у вас есть еще много-много друзей. Звёзды советуют сегодня попробовать поиграть в кота Леопольда: расправить бант, улыбнуться и предложить всем жить дружно. Авось сработает. Тогда вы с вашей половинкой станете ещё ближе друг другу.


Любовный гороскоп на 29 января 2019 Весы


Вам сегодня станет грустно. В вашей жизни заканчивается какой-то очень важный и очень хороший период. Главное, чтобы ваша грусть не сублимировалась в раздражение на окружающих в общем и на вашего любимого человека в частности. Они ни в чем не виноваты. Они-то рядом с вами остаются...


Любовный гороскоп на 29 января 2019 Скорпион


Вы сегодня будут блистать красноречием и источать ауру доброжелательности и взаимопонимания. Партнёр это оценит и тоже в свою очередь проявит чудеса понимания и такта. Это немало вас удивит - в последнее время ему это было так не свойственно! В итоге вы оба придёте к полному консенсусу.


Любовный гороскоп на 29 января 2019 Стрелец


Тем, кто несколько устал от однообразия продолжительной семейной жизни, нынче светила обещают маленький подарок. Вы неожиданно обнаружите в партнере премилую черту, которую ранее умудрялись не замечать.


Любовный гороскоп на 29 января 2019 Козерог


Сегодня до вас дойдет, что многое из того, что вы предпринимаете в личной жизни, вы делаете напрасно. Тому, кто вам небезразличен, ваши усилия не приносят никакой пользы, да и удовольствия от них тоже немного. Из чего следует логичный вывод, что вам следует тратить свою энергию на что-то более обдуманное.


Любовный гороскоп на 29 января 2019 Водолей


Сегодня вы с завистью будете смотреть на любимых людей ваших близких друзей. Вам захочется сравнивать их со своим любимым человеком. Причем, увы, не в пользу последнего. Впрочем, не исключено, что ваши друзья тоже вам завидуют — они-то с недостатками своих любимых знакомы лучше вас.


Любовный гороскоп на 29 января 2019 Рыбы


Сегодня ваш любимый человек может неправильно интерпретировать ваши действия, что окажет неблагоприятное влияние на ваши с ним отношения. Постарайтесь предупредить непонимание и разногласия, подробно объясняя причину каждого вашего поступка.

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