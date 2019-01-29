Любовный гороскоп на сегодня 29 января 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Любовный гороскоп на 29 января 2019 Овен

Приближается к концу какой-то важный этап в вашей жизни. Это совсем не обязательно отношения с вашим любимым человеком, хотя может быть и так. Постарайтесь, чтобы рядом с вами все время был кто-то близкий, любящий и понимающий. Так вам будет проще.

Любовный гороскоп на 29 января 2019 Телец

Сегодня ваш любимый человек будет стремиться к лидерству в вашем тандеме, причём зачастую самыми что ни на есть грубыми и топорными методами. Постарайтесь отдать ему желанную пальму первенства без боя, иначе бой будет тяжелым, бессмысленным и беспощадным.

Любовный гороскоп на 29 января 2019 Близнецы

Проведите этот день на природе. Оптимальным будет пикник за городом, с костерком, шашлычками и гитарой. И, разумеется, с вашим любимым человеком, на которого можно будет не только часть обязанностей по подготовке пикника спихнуть, но и вылить целый ушат любви и радости по поводу его наличия в вашей жизни.

Любовный гороскоп на 29 января 2019 Рак

Сегодня вам может позвонить человек, который может перевернуть вашу личную жизнь с ног на голову и оказаться вашей второй половинкой или очень качественной подделкой под неё. Постарайтесь не принимать важного решения сразу: время у вас ещё есть. Немного, правда.

Любовный гороскоп на 29 января 2019 Лев

Сегодня вашему любимому человеку захочется провести с вами целый вечер, что будет несколько противоречить вашим планам. Придётся либо как-то совмещать вашу личную жизнь и то, что вы задумали на конец этого дня, либо искать какой-то другой компромисс.

Любовный гороскоп на 29 января 2019 Дева

Ваш любимый человек - это ещё и ваш друг. А помимо него у вас есть еще много-много друзей. Звёзды советуют сегодня попробовать поиграть в кота Леопольда: расправить бант, улыбнуться и предложить всем жить дружно. Авось сработает. Тогда вы с вашей половинкой станете ещё ближе друг другу.

Любовный гороскоп на 29 января 2019 Весы

Вам сегодня станет грустно. В вашей жизни заканчивается какой-то очень важный и очень хороший период. Главное, чтобы ваша грусть не сублимировалась в раздражение на окружающих в общем и на вашего любимого человека в частности. Они ни в чем не виноваты. Они-то рядом с вами остаются...

Любовный гороскоп на 29 января 2019 Скорпион

Вы сегодня будут блистать красноречием и источать ауру доброжелательности и взаимопонимания. Партнёр это оценит и тоже в свою очередь проявит чудеса понимания и такта. Это немало вас удивит - в последнее время ему это было так не свойственно! В итоге вы оба придёте к полному консенсусу.

Любовный гороскоп на 29 января 2019 Стрелец

Тем, кто несколько устал от однообразия продолжительной семейной жизни, нынче светила обещают маленький подарок. Вы неожиданно обнаружите в партнере премилую черту, которую ранее умудрялись не замечать.

Любовный гороскоп на 29 января 2019 Козерог

Сегодня до вас дойдет, что многое из того, что вы предпринимаете в личной жизни, вы делаете напрасно. Тому, кто вам небезразличен, ваши усилия не приносят никакой пользы, да и удовольствия от них тоже немного. Из чего следует логичный вывод, что вам следует тратить свою энергию на что-то более обдуманное.

Любовный гороскоп на 29 января 2019 Водолей

Сегодня вы с завистью будете смотреть на любимых людей ваших близких друзей. Вам захочется сравнивать их со своим любимым человеком. Причем, увы, не в пользу последнего. Впрочем, не исключено, что ваши друзья тоже вам завидуют — они-то с недостатками своих любимых знакомы лучше вас.

Любовный гороскоп на 29 января 2019 Рыбы

Сегодня ваш любимый человек может неправильно интерпретировать ваши действия, что окажет неблагоприятное влияние на ваши с ним отношения. Постарайтесь предупредить непонимание и разногласия, подробно объясняя причину каждого вашего поступка.