Любовный гороскоп на сегодня 30 января 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Любовный гороскоп на 30 января 2019 Овен

Сегодня вашему любимому человеку очень важно будет знать, что он вам нужен, вас интересует его мнение и желание быть постоянно рядом с вами. Если вы этого не сделаете, вы рискуете потерять отношения с этим человеком или очень сильно их испортить. Постарайтесь такого исхода событий не допустить.

Любовный гороскоп на 30 января 2019 Телец

У вас сегодня просто потрясающий день! Вы даже и не подозревали, что вас так любят, причём столько людей одновременно. И искренне! И совершенно независимо друг от друга! Пожалуй, вам сегодня можно позавидовать. Постарайтесь не растерять то сокровище взаимной любви, которое вам удалось скопить за годы вашей жизни!

Любовный гороскоп на 30 января 2019 Близнецы

В этот день ваша половинка может нечаянно узнать то, что вы так тщательно от нее скрывали. Непонятно, почему именно сегодня эта информация выплывет наружу. Поэтому будьте готовы к решительным объяснениям и, в случае надобности, даже к мольбам о пощаде. Возможно, они будут уместны.

Любовный гороскоп на 30 января 2019 Рак

Сегодня вашему любимому человеку можно будет позавидовать! Вы окажетесь идеальной половинкой: будете угадывать его желания, реагировать на его фразы и поступки совсем так, как он хочет или как это ему было бы приятно, да и вообще целиком и полностью соответствовать званию Идеала.

Любовный гороскоп на 30 января 2019 Лев

Сегодня у вас может появиться конкурент на право быть любимым и единственным для вашей половинки. Это вовсе не обязательно должен быть привлекательный представитель противоположного пола: им вполне может оказаться какая-то техника, любимая работа или симпатичная зверюшка. С конкурентом, кстати, проще подружиться, чем враждовать.

Любовный гороскоп на 30 января 2019 Дева

Сегодняшний денек неплох, чтобы сначала ничего не делать, а потом еще немного отдохнуть. Прежде всего - от того, что принято называть бытовыми проблемами. Пусть работы по дому нынче берет на себя кто угодно, только не вы. Иначе вы станете самым невыносимым брюзгой на свете - домочадцы сами сильно пожалеют, что заставили вас чем-то заниматься.

Любовный гороскоп на 30 января 2019 Весы

Сегодня ваш любимый человек узнает какую-то правду о вас, и эта правда его вовсе не обрадует. Скорее, наоборот. В общем, если у вас есть какой-то скелет в шкафу, то велика вероятность того, что именно сегодня он из этого шкафа выйдет и помашет вашей половинке ручкой.

Любовный гороскоп на 30 января 2019 Скорпион

Единственное, что вам сегодня может помешать добиться благосклонности понравившейся вам особы или наладить отношения с вашим любимым человеком – это ваши личные комплексы. Уделите несколько часов на то, чтобы убедить себя в их несостоятельности и неуместности, а потом добро пожаловать в битву за счастье!

Любовный гороскоп на 30 января 2019 Стрелец

Сегодня вам будет особенно сложно пустить какого бы то ни было человека на свою личную территорию. Вы будете воспринимать её как свою собственность и любое покушение на неё будете воспринимать в штыки. Вашему любимому человеку остаётся пожелать держаться от вас подальше, желательно на пионерском расстоянии.

Любовный гороскоп на 30 января 2019 Козерог

К концу сегодняшнего дня некоторые вещи могут начать казаться вам весьма странными. Будьте открыты для восприятия нового, его нынче будет предостаточно. И не забудьте поблагодарить того, кто откроет вам глаза на это новое. Назовите вашу половинку как-то по-особенному. Если она всегда была солнышком - то сегодня вполне может быть котёнком или зайчиком.

Любовный гороскоп на 30 января 2019 Водолей

Сегодня не стоит обижаться на вашего любимого человека, даже если он будет делать вещи совершенно непозволительные. Его целью было доставить вам удовольствие, заставить вас улыбнуться и порадоваться, а значит, в основе его негативного поведения лежало благое намерение.

Любовный гороскоп на 30 января 2019 Рыбы

Сегодня вашему любимому человеку очень захочется понравиться кому-то из ваших родных и близких. Даже если какие-то результаты в данной области уже достигнуты. Они его устраивать не будут категорически. Постарайтесь направить его энергию в мирное русло, иначе потери неизбежны.