Гороскоп на 30 января 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

- убывающая Луна.- 23, 24 лунный день.- Луна в Стрельце.

Гороскоп на 30 января 2019 Овен

Личная жизнь сегодня готовит вам много сюрпризов. Счастливый случай подарит вам встречу с интересным человеком. Знакомство плавно перерастет в романтические отношения, а со временем, возможно, и в семейные. Не упустите шанс стать по-настоящему счастливыми.

Гороскоп на 30 января 2019 Телец

Позитивный настрой — вот что поможет вам успешно пережить этот эмоционально насыщенный период жизни. Вас будет окружать много новой информации и новых знакомых. Вечера посвятите близким людям.

Гороскоп на 30 января 2019 Близнецы

Сегодня вам вряд ли удастся избежать путаницы, связанной с деньгами. Возможно, вы незаметно превысили свой бюджет, сделали не ту покупку, или же существует неясность с их счетом в банке. Выясниться может что угодно, и вы должны быть к этому готовы.

Гороскоп на 30 января 2019 Рак

Сегодня у вас будет удачный день, но это не значит, что вам стоит расслабляться. Все, что вы сегодня получите, вы можете потерять в один момент. Возможно благоприятное стечение обстоятельств и доход, но тут же может случиться, что вам немедленно нужно потратиться.

Гороскоп на 30 января 2019 Лев

Не стоит пускаться в рискованные мероприятия и проявлять большую активность. Планы и мысли не при несут желаемого результата. Не стоит вообще что-либо начинать. Уязвим кишечник. Не следует нервничать, можно заболеть.

Гороскоп на 30 января 2019 Дева

Сегодня неплохо оказаться в тех местах, где обычно собирается публика со вкусом и статусом. Можно, к примеру, посетить модный клуб, премьеру нового фильма или интересную выставку.

Гороскоп на 30 января 2019 Весы

Сегодня вы сможете окончательно убедиться в том, что деньги любят счет. Разумное распределение средств позволит вам выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать ненужных трат.

Гороскоп на 30 января 2019 Скорпион

Не надейтесь на случай, рассчитывать нужно лишь на свои силы, а астрологические условия нынешних суток помогут вам удачно завершить начатые ранее дела. Только вы способны самостоятельно сориентироваться в происходящем.

Гороскоп на 30 января 2019 Стрелец

Сегодня вы будете очень сообразительны, в голову будут приходить великолепные идеи, в которых вы сможете убедить кого угодно. Но в финансовой сфере вам вряд ли повезет. Постарайтесь не сорить деньгами и быть готовыми к неожиданностям.

Гороскоп на 30 января 2019 Козерог

Сегодня вы можете оказаться против своей воли втянутыми в водоворот событий или даже интриг: окружающие будут пытаться вами манипулировать, преследуя свои цели. Возможно, вас попросят принять участие в каком-то событии, сыграв отведенную вам роль.

Гороскоп на 30 января 2019 Водолей

В этот день у вас могут быть большие проблемы с самоорганизацией. Вам будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе. Вас может отвлекать все вокруг — окружающие, события, собственные навязчивые мысли.

Гороскоп на 30 января 2019 Рыбы

Сегодня нервы будут напряжены до предела не только у вас, но и у окружающих. Достаточно небольшой искорки, чтобы разразился пожар. Постарайтесь обходить острые углы, не рискуйте лишний раз, берегите деньги.