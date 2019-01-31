Гороскоп на 31 января 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

- убывающая Луна.- 25, 26 лунный день.- Луна в Стрельце.

Гороскоп на 31 января 2019 Овен

Сегодня в течение дня вам могут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком. В этот день у вас есть шанс вывести свои отношения на новый уровень, принять решение о том, чтобы создать семью или завести ребенка.

Гороскоп на 31 января 2019 Телец

Сегодня возможны сложные ситуации, которые будут подталкивать вас к переменам, необходимость которых вы давно ощущали. Возможно, стоит задуматься о том, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Гороскоп на 31 января 2019 Близнецы

У вас может возникать желание упрочить и улучшить свой имидж. В этот день у вас будет шанс хорошо зарекомендовать себя в глазах начальства. Ну, и в глазах противоположного пола выставить себя в выгодном свете возможность тоже будет.

Гороскоп на 31 января 2019 Рак

Отличный день, особенно для тех, кто зарабатывает головой, а не руками. Ваша настойчивость и умение использовать нужные доказательства сегодня поможет вам сработать на перспективу. Произойдет закладка будущих качественных изменений, связанных с социальным положением.

Гороскоп на 31 января 2019 Лев

День обещает пройти под знаком повышенной активности и деловитости. Больше того, своей собственной активности вам покажется недостаточно, поэтому вы сделаете все, чтобы как-либо запрячь в свои дела окружающих.

Гороскоп на 31 января 2019 Дева

Сегодня можно сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, пройтись по магазинам или просто помечтать. Правда, сегодняшние мечты, скорее всего, так и останутся мечтами, но удовольствия доставят предостаточно. А это уже немало.

Гороскоп на 31 января 2019 Весы

Смотрите на происходящее с позиции практицизма и равновесия. Не суетитесь и не занимайтесь всем понемногу. Лучше сделать что-то одно, но как следует. Избегайте конфликтов с партнерами и начальством.

Гороскоп на 31 января 2019 Скорпион

Сегодня на повестке дня будут стоять вопросы, связанные с организацией и дисциплиной. Все, что не вписывается в установленные нормы и правила, может вызывать у вас сегодня активное неприятие. Постарайтесь, чтобы это не переросло в раздражение.

Гороскоп на 31 января 2019 Стрелец

Сегодня вы будете склонны противопоставлять себя всем, особенно своим партнерам. Такое поведение может стать причиной разрыва отношений в дальнейшем. В сознании ваших близких могут произойти качественные перемены, и они задумаются, нужно ли им продолжать отношения с вами.

Гороскоп на 31 января 2019 Козерог

Сегодня вас может закружить водоворот общения и эмоций. Находясь в приподнятом настроении, вы будете способны на неожиданные, импульсивные поступки. Внезапно вспыхнувшие чувства, новые знакомства, погоня за развлечениями, неожиданные решения, флирт — все это может произойти.

Гороскоп на 31 января 2019 Водолей

Сегодняшние действия день должны нести в себе уверенность в их правильности и дальнейшем их успехе. Любое сомнение негативно скажется на результате. А непродуманность действий может привести к пустой трате времени. День также хорош для романтических встреч.

Гороскоп на 31 января 2019 Рыбы

Сегодня для вас лучшим решением будет отдых и релаксация, если есть возможность. И забудьте об активном отдыхе. Сегодня вам нужен только мягкий диван или на худой конец уютное кресло. А из всех развлечении лучшими будут телевизор и любимая книга.