Любовный гороскоп на сегодня 1 февраля 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Любовный гороскоп на 1 февраля 2019 Овен

В этот день ваша душа будет жаждать творчества, творческой реализации и благодарных зрителей или слушателей, которые всё это оценят. В роли таковых может выступить ваш любимый человек, однако если плоды вашей фантазии будут ему не по нраву, терпения ему хватит ненадолго.

Любовный гороскоп на 1 февраля 2019 Телец

В этот день ваш любимый человек не будет понимать шуток или будет, но весьма странно и своеобразно. Придётся вам быть максимально серьёзным и точным в выражении своих мыслей и желаний, иначе вы можете действительно не понять друг друга и разойтись с чувством лёгкого взаимного недоразумения.

Любовный гороскоп на 1 февраля 2019 Близнецы

Звёзды советуют вам и вашему любимому человеку смастерить в этот день что-нибудь своими руками. Например, летучего змея, деревянный домик или огромный замок из песка. Можно и родственников к процессу подключить, детей особенно. Все участники получат несказанное удовольствие как от процесса, так и от результата.

Любовный гороскоп на 1 февраля 2019 Рак

Сегодня для вас будет очень важно правильно рассчитать время. Если у вас это не получится, ваша личная жизнь окажется под угрозой. Возможно, ничего очень страшного с ней и не произойдет, но этот день окажется безнадежно испорченным и первым в списке тех, которые стоит забыть.

Любовный гороскоп на 1 февраля 2019 Лев

Сегодня благоприятен будет совместный интеллектуальный труд. Можно поразгадывать кроссворды, посмотреть телевикторину или порешать задачки по математике за тот класс, за который вы ещё математику помните. В общем, дайте вашим мозгам пищи! Одной на двоих.

Любовный гороскоп на 1 февраля 2019 Дева

Сегодня вашему любимому человеку будет непонятно ваше поведение, однако он и не захочет разбираться в его причинах и последствиях. Просто сделает для себя несколько выводов, которые каким-то образом аукнутся вам в будущем. Или не аукнутся – если очень повезет.

Любовный гороскоп на 1 февраля 2019 Весы

Вы будете находиться в неудовлетворенном состоянии, ваши желания будут не совпадать с возможностями, отсюда все беды. Попробуйте не слишком критично подходить к себе и окружающим, иначе неудовлетворенность перерастет в длительный затяжной конфликт.

Любовный гороскоп на 1 февраля 2019 Скорпион

Направьте сегодня свою энергию в мирное русло, иначе она разрушит всё вокруг! День может принести новости, которые вас либо очень сильно либо расстроят, либо здорово обрадуют. Ваша реакция может быть непредсказуемой. Звёзды не советуют вам крушить всё вокруг - мебель денег стоит!

Любовный гороскоп на 1 февраля 2019 Стрелец

Ваша половинка оказалась сильнее, чем вы думали. Оказывается, не так уж она хрупка и беззащитна, как это казалось на первый взгляд. А значит, если вдруг с вами случится беда, рядом с вами будет плечо, на которое можно будет опереться. Вам очень повезло!

Любовный гороскоп на 1 февраля 2019 Козерог

В ваших отношениях наступила полоса спокойствия. Вы не ругаетесь и не ссоритесь, но и особой любви между вами не наблюдается. Одно и то же, изо дня в день. С одной стороны, это не так и плохо, хоть за личную жизнь можно не волноваться, однако штиль может и приесться. Пора вносить в жизнь разнообразие.

Любовный гороскоп на 1 февраля 2019 Водолей

Сегодня вам придется убедиться еще раз в том, что строить отношения – это труд, причем зачастую неблагодарный. Впрочем, если вам удастся за этот день преодолеть все возникшие между вами проблемы вроде непонимания, недоверия и сомнений – то решать новые проблемы вам придется нескоро.

Любовный гороскоп на 1 февраля 2019 Рыбы

Сегодня ваши возможности будут совпадать с вашими желаниями во всем, в том числе и в личной жизни. Так что можете почувствовать себя вершителем, волшебником, великим магом и вообще кем хотите. Главное, использовать свое могущество себе же на пользу. Или своему любимому человеку – это на ваше усмотрение.