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Гороскоп на 1 февраля 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 01.02.19
Просмотров: 131
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 1 февраля 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 1 февраля 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня

Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

Фаза Луны 1 февраля 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 01.02.2019 - 26, 27 лунный день.
Луна в знаке зодиака 01.02.2019 - Луна в Козероге.

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Сегодня, за что бы вы ни взялись, вам необходимо вспоминать о чувстве меры — иначе в чувствах, отношениях или делах может оказаться перебор. Сегодня не стоит раздавать обещания, вам трудно будет их выполнить.


Гороскоп на 1 февраля 2019 Телец


Сегодня окружающие могут втянуть вас в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, вы даже почувствуете, что кто-то питается вашими эмоциями, или нарочно пытается вывести вас из себя и сделать из вас монстра.


Гороскоп на 1 февраля 2019 Близнецы


Сегодня звезды советуют оставить все свои переживания и посмотреть на свои проблемы со стороны. А теперь вспомните, что бывают проблемы серьезнее, чем ваши.Так стоит ли так переживать?


Гороскоп на 1 февраля 2019 Рак


Отличный день, чтобы заняться своей внешностью. Только пользуйтесь проверенными средствами косметики и гигиены. Не исключено, что кто-то попытается навязать вам товар низкого качества, расхваливая его.


Гороскоп на 1 февраля 2019 Лев


Сегодня ваш жизненный потенциал будет сильно снижен. Не исключены недоразумения в отношениях с партнерами, которые впоследствии могут негативно отразиться на продвижении дел. Мужчинам не следует начинать новые дела, ведь не исключено, что планы, которые на первый взгляд казались перспективными, подвергнутся ревизии.


Гороскоп на 1 февраля 2019 Дева


Сегодня вы можете испытать сомнения в искренности, как своих чувств, так и чувств противоположной стороны, и эта ваша неуверенность передастся и партнеру. Вы оба не готовы прийти к обоюдному согласию, поэтому не следует торопиться с принятием какого- либо решения.


Гороскоп на 1 февраля 2019 Весы


Сегодня тоже не стоит вкладывать деньги. Постарайтесь не подписывать договоров и делать крупных покупок, чтобы не потерять деньги. Сегодня вам нужно придерживаться режима строгой экономии. Может оказаться весьма кстати совет и поддержка человека старшего возраста.


Гороскоп на 1 февраля 2019 Скорпион


Этот день может быть удачным, если вы откажетесь от алкоголя, не будете слушать лживые обещания и не вступать в конфликты. Будьте осторожны за рулем, а также во время приготовления пищи, есть опасность обвариться.


Гороскоп на 1 февраля 2019 Стрелец


Безопасность зависит от того, с кем вы имеете дело и насколько сбалансированы отношения. Это день повышенной опасности на дорогах, горных маршрутах, в местах скопления людей. Лучше отложить развлекательные мероприятия, оставаться в спокойном и защищенном месте.


Гороскоп на 1 февраля 2019 Козерог


Время благоприятно для решения судебных дел, легко будут решаться вопросы, связанные с профессиональной деятельностью и вопросы укрепления материальной составляющей вашей жизни.


Гороскоп на 1 февраля 2019 Водолей


Это день, когда вам не стоит принимать важные решения или делать ответственные шаги: вы способны заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Если какая-то идея покажется вам замечательной и требующей немедленного исполнения, лучше пару дней подождать, помня о том, что можете совершить необдуманный поступок.


Гороскоп на 1 февраля 2019 Рыбы


В этот день ваши дела будут идти гладко, отношения с окружающими будут складываться легко. Вы будете притягивать окружающих. День хорош для приобретения домашних питомцев и покупки предметов обихода.

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