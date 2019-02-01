Гороскоп на 1 февраля 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

- убывающая Луна.- 26, 27 лунный день.- Луна в Козероге.

Гороскоп на 1 февраля 2019 Овен

Сегодня, за что бы вы ни взялись, вам необходимо вспоминать о чувстве меры — иначе в чувствах, отношениях или делах может оказаться перебор. Сегодня не стоит раздавать обещания, вам трудно будет их выполнить.

Гороскоп на 1 февраля 2019 Телец

Сегодня окружающие могут втянуть вас в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, вы даже почувствуете, что кто-то питается вашими эмоциями, или нарочно пытается вывести вас из себя и сделать из вас монстра.

Гороскоп на 1 февраля 2019 Близнецы

Сегодня звезды советуют оставить все свои переживания и посмотреть на свои проблемы со стороны. А теперь вспомните, что бывают проблемы серьезнее, чем ваши.Так стоит ли так переживать?

Гороскоп на 1 февраля 2019 Рак

Отличный день, чтобы заняться своей внешностью. Только пользуйтесь проверенными средствами косметики и гигиены. Не исключено, что кто-то попытается навязать вам товар низкого качества, расхваливая его.

Гороскоп на 1 февраля 2019 Лев

Сегодня ваш жизненный потенциал будет сильно снижен. Не исключены недоразумения в отношениях с партнерами, которые впоследствии могут негативно отразиться на продвижении дел. Мужчинам не следует начинать новые дела, ведь не исключено, что планы, которые на первый взгляд казались перспективными, подвергнутся ревизии.

Гороскоп на 1 февраля 2019 Дева

Сегодня вы можете испытать сомнения в искренности, как своих чувств, так и чувств противоположной стороны, и эта ваша неуверенность передастся и партнеру. Вы оба не готовы прийти к обоюдному согласию, поэтому не следует торопиться с принятием какого- либо решения.

Гороскоп на 1 февраля 2019 Весы

Сегодня тоже не стоит вкладывать деньги. Постарайтесь не подписывать договоров и делать крупных покупок, чтобы не потерять деньги. Сегодня вам нужно придерживаться режима строгой экономии. Может оказаться весьма кстати совет и поддержка человека старшего возраста.

Гороскоп на 1 февраля 2019 Скорпион

Этот день может быть удачным, если вы откажетесь от алкоголя, не будете слушать лживые обещания и не вступать в конфликты. Будьте осторожны за рулем, а также во время приготовления пищи, есть опасность обвариться.

Гороскоп на 1 февраля 2019 Стрелец

Безопасность зависит от того, с кем вы имеете дело и насколько сбалансированы отношения. Это день повышенной опасности на дорогах, горных маршрутах, в местах скопления людей. Лучше отложить развлекательные мероприятия, оставаться в спокойном и защищенном месте.

Гороскоп на 1 февраля 2019 Козерог

Время благоприятно для решения судебных дел, легко будут решаться вопросы, связанные с профессиональной деятельностью и вопросы укрепления материальной составляющей вашей жизни.

Гороскоп на 1 февраля 2019 Водолей

Это день, когда вам не стоит принимать важные решения или делать ответственные шаги: вы способны заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Если какая-то идея покажется вам замечательной и требующей немедленного исполнения, лучше пару дней подождать, помня о том, что можете совершить необдуманный поступок.

Гороскоп на 1 февраля 2019 Рыбы

В этот день ваши дела будут идти гладко, отношения с окружающими будут складываться легко. Вы будете притягивать окружающих. День хорош для приобретения домашних питомцев и покупки предметов обихода.