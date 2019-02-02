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Любовный гороскоп на сегодня 2 февраля 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 02.02.19
Просмотров: 43
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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Любовный гороскоп на сегодня 2 февраля 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 2 февраля 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня

Любовный гороскоп на 2 февраля 2019 Овен


Сегодня ваш любимый человек поставит перед вами довольно сложную задачу, которую вам придётся очень оперативно решить, чтобы не упасть в его глазах и не стать менее гениальным и незаменимым. Если вы ошибётесь – не беда. Главное – скорость, оперативность и адекватность.


Любовный гороскоп на 2 февраля 2019 Телец


Постарайтесь сегодня не быть чересчур сентиментальным, хоть это будет и нелегко. Вашему любимому человеку не удастся развеять вашу грусть, даже если он этого очень захочет, а такое желание маловероятно. Так что пустить слезу вы сможете только наедине с собой, а это вовсе не так интересно.


Любовный гороскоп на 2 февраля 2019 Близнецы


В этот день вам стоит поделиться с вашим любимым человеком вашими радостями. Они наверняка очень порадуют и его, поскольку ему в принципе не все равно, что происходит в вашей жизни. Однако задумайтесь о том, чтобы донести до него информацию понятным ему языком.


Любовный гороскоп на 2 февраля 2019 Рак


Сегодня звезды советуют вам съесть как можно больше всяких вкусностей. Вместе, естественно. Процесс кормления любимого человека с ложечки пойдет на пользу не только ему (наконец-то поест нормально и не заляпается!), но и вашим отношениям. Это мило, трогательно и забавно. И крайне романтично.

Любовный гороскоп на неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года

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Любовный гороскоп на 2 февраля 2019 Лев


Сегодня ваш любимый человек почему-то решит, что он вас недостоин и начнет активно вам это доказывать. Вполне возможно, у него это даже получится. Если вы сами этого захотите. Если же нет, постарайтесь убедить его в обратном: зачем вам половинка с заниженной самооценкой?


Любовный гороскоп на 2 февраля 2019 Дева


Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, в чем его ошибка и где и что он сделал не так, неправильно, неосмотрительно. Постарайтесь ему подробно объяснить, где он прокололся, и сделать все возможное для того, чтобы он на ваше объяснение не обиделся.


Любовный гороскоп на 2 февраля 2019 Весы


Будьте внимательны ко всему, что скажет вам ваш любимый человек. Сегодня какая-то его фраза должна стать принципиально важной для развития ваших отношений и их радостного или не очень продолжения. Причём он, скорее всего, этого сам даже не осознает. Значит, осознаете вы.


Любовный гороскоп на 2 февраля 2019 Скорпион


Сегодня ваш любимый человек решит, что самый близкий путь к вашему сердцу лежит через желудок, причем через любовь вашего желудка к сладостям. Поэтому будьте готовы к тому, что вас будут закармливать шоколадом, мармеладом, карамелью и другими сластями, не особо с вами советуясь.


Любовный гороскоп на 2 февраля 2019 Стрелец


Даже если вы любите какого-то представителя противоположного пола только как друга и даже не помышляете о нём как о потенциальном любимом человеке, сегодня помыслить всё же стоит. У всех любовей один источник и одна сущность, а значит, одна спокойно может перетечь в другую.


Любовный гороскоп на 2 февраля 2019 Козерог


Попробуйте прожить сегодняшний день в соответствии с правилами этикета. Сервируйте стол к ужину, разговаривайте вежливо и изысканно, будьте внимательны и предупредительны. Это позволит вам значительно вырасти в глазах вашей половинки. Да и сами вы себя после этого дня очень зауважаете.


Любовный гороскоп на 2 февраля 2019 Водолей


Сегодня вам предстоит непростой разговор с вашим любимым человеком. Возможно, в процессе вы выясните несколько неприятных для себя истин, с которыми вам придётся либо смириться, либо категорически не согласиться, но тогда заодно придётся искать себе другого любимого человека.


Любовный гороскоп на 2 февраля 2019 Рыбы


Звезды советуют вам не ввязываться в авантюры. Занимайтесь повседневными делами и не вертите головой по сторонам. Бывают такие дни, которые стоит провести в привычной обстановке и в привычном кругу людей. Пожалуй, нынче даже в гости не стоит ходить, даже вместе со своей дражайшей половиной.

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