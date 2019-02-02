Гороскоп на 2 февраля 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

- убывающая Луна.- 27 и 28 лунный день.- Луна в Козероге.

Гороскоп на 2 февраля 2019 Овен

У вас в голове сегодня прочно поселится мысль о том, что статус — это деньги, и чем больше у вас денег, тем прочнее ваше положение в обществе. Мысль, конечно, не нова, но поскольку вопрос своего общественного статуса будет волновать вас с удвоенной силой, весь день он может провести в размышлениях о том, как разбогатеть.

Гороскоп на 2 февраля 2019 Телец

Удача сама идет в руки и главное не отмахиваться от нее и не пройти самому мимо. В сегодняшний день, у вас не возникнет особых проблем, а все что намечено — полностью осуществится.

Гороскоп на 2 февраля 2019 Близнецы

В вашу личную жизнь кто-то захочет вмешаться. Не делитесь слишком личной информацией, это может дать повод для сплетен и проблем в семье. Могут выйти наружу отношения на стороне.

Гороскоп на 2 февраля 2019 Рак

Сегодня вас будут раздражать любые советы. Вам будет казаться, что посторонние настырно пытаются вмешиваться в ваши дела, хотя на самом деле кто-то попытается просто помочь вам. Не ссорьтесь, попытайтесь быть деликатными.

Гороскоп на 2 февраля 2019 Лев

Постарайтесь избегать любого вмешательства в чужие дела. Даже невинный совет с вашей стороны может вызвать негативную реакцию. Чтобы вас не обвиняли, избегайте разговоров на личные темы.

Гороскоп на 2 февраля 2019 Дева

Сегодня все для не будет отягощено излишними рамками условностей и приличий. Вам может даже на время показаться, что вы выше этого. А вот окружающие могут быть на этот счет совсем другого мнения.

Гороскоп на 2 февраля 2019 Весы

Сегодня звезды советуют быть осторожнее с деньгами: есть вероятность убытков и потерь. В первую очередь это может быть связано с невнимательностью и доверчивостью, вы можете совершить необдуманную покупку, потратить крупную сумму на развлечения или же стать жертвой обмана.

Гороскоп на 2 февраля 2019 Скорпион

Вас могут захлестнуть эмоции, не раздражайтесь и не нервничайте. Сегодняшние конфликты и ссоры могут оказаться серьезнее, чем вы предполагаете. День повышенной аварийности. Возможны головные боли и проблемы с мочеполовой сферой.

Гороскоп на 2 февраля 2019 Стрелец

Сегодня вы будете решительны, но не делайте опрометчивых поступков. Избегайте импульсивности, принимая важные решения. Рассчитывайте на здравый смысл и жизненный опыт, подходите к проблемам творчески.

Гороскоп на 2 февраля 2019 Козерог

Не затевайте революций и рискованных экспериментов. Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.

Гороскоп на 2 февраля 2019 Водолей

Сегодня на пути к вашему успеху могут появиться неожиданные трудности. Не придавайте этому большого значения, все само собой образуется, если не будете пороть горячку. Кроме того, возможен конфликт с людьми старшего возраста.

Гороскоп на 2 февраля 2019 Рыбы

Спокойствие и выдержка очень вам пригодятся сегодня для достижения поставленной цели. Альтруизм и желание поделиться с коллегами идеей или финансовая помощь друзьям, в итоге, принесут выгоду вам. Вечером будьте внимательны к возлюбленным,уступайте в пустяках.