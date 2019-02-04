Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля 2019 года от Новости Башкирии сегодня





Любовный гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года Овен

В первой половине недели бытовые вопросы, если таковые занимали голову, отойдут на второй план, и вы позволите себе пожить в удовольствие! Это отличное время для непродолжительных поездок - например, в гости к родственникам, которых вы давно не навещали. Кстати, очень порадует общение с близкими любимого человека. Взаимопонимание с ними установится с полуслова. В их лице вы - быть может, неожиданно для себя - встретите тех, на кого сможете положиться в любой ситуации.

Любовный гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года Телец

Кто-то осознает бесперспективность надежд и заставит себя переключить внимание на что-то другое - новое увлечение, например. А кому-то повезет встретить «лекаря души», общение с которым позволит забыть о доставляющих боль чувствах. И возможно, на этой неделе зародится новое чувство, и оно будет взаимно.

Любовный гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года Близнецы

Если ваше сердце пока свободно, весьма вероятно, что кто-то из родственников или друзей захочет поучаствовать в устроении вашей личной жизни. Вдохновленный идеей познакомить вас с потенциальной половинкой, этот человек организует встречу - обязательно придите! Время вы проведете весело. Даже если между вами не проскочит искра, в лице нового знакомого вы обретете хорошего друга.

Любовный гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года Рак

На этой неделе вы будете, как никогда, очаровательны, уверены в своей привлекательности и станете пробуждать неподдельный интерес противоположного пола. Планеты в начале недели настроят на игривый лад. А Солнце и Плутон обещают, что бороться за ваше внимание будут личности весьма и весьма интересные! Вероятность завязать отношения очень высока. На одном настаивают звезды: если вы мечтаете о длительном романе с перспективой обмена кольцами, не торопите момент первой близости. Будьте неприступными!

Любовный гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года Лев

Бросайте вызов самим себе: май - время знакомиться с собой заново! Вы можете оказаться в центре какого-то важного события. Не исключено, что именно от вашего поведения или решения будет зависеть судьба нескольких человек или будущее некого проекта. Даже не думайте спасовать! Сыграйте предложенную вам судьбой роль до конца. Она дана вам не просто так.

Любовный гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года Дева

Стройте планы, в ярких красках представляя, как они осуществляются! Чтобы сделать правильный вывод о человеке или ситуации, нужно время. Дайте его себе! На этой неделе умение выдержать паузу будет необходимо как никогда. Также не следует принимать решения на скорую руку, не оценив все за и против. И кстати, будет совсем не лишним сперва посоветоваться с тем, кому доверяете.

Любовный гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года Весы

Относитесь к себе с большой любовью, балуйте и радуйте себя. Будьте щедрыми по отношению к себе, и речь вовсе не о деньгах. Их-то как раз лучше тратить умеренно. Речь об умении слушать и слышать себя, делать то, что действительно нравится, и то, что имеет ценность именно для вас, не боясь осуждения. Захотели провести день в уединении? Проведите! Хочется праздника? Устройте его!

Любовный гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года Скорпион

Цените все то хорошее, что есть в вашей жизни, - и оно приумножится! Знаете ли вы, что собственными мыслями вы можете как помочь, так и помешать своему успеху? Думайте о том, что то, к чему вы стремитесь, уже у вас в руках, почувствуйте это. Начав мыслить «от результата», вы гораздо быстрее окажетесь на желаемой вершине, нежели прокручивая в голове сценарии всевозможных препятствий на пути к цели.

Любовный гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года Стрелец

Учитесь новому и делитесь полученными знаниями с другими. В мае у вас будет немало поводов, чтобы похвалить себя. Сделайте из этого целый ритуал! Например, после очередной личной победы подойдите к зеркалу, подарите отражению искреннюю улыбку и скажите: «Я - молодец!» Вот увидите, после этого настроение станет еще лучше. И - что самое удивительное - Вселенная даст еще больше поводов гордиться собой.

Любовный гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года Козерог

Общаться с вами будет настолько приятно, что из поклонников может выстроиться очередь! Звезды остерегают давать надежду тем, кто не сумел произвести впечатление при первой встрече: едва ли и в будущем между вами проскочит искра. С теми же, кто вызвал симпатию, поддерживайте дружеское общение: переписывайтесь, ходите в кафе или кино. Вам хватит пары свиданий, чтобы определить того единственного, отношения с которым могут иметь романтическое продолжение. Вы не прогадаете!

Любовный гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года Водолей

В феврале вам предстоит принять активное участие в судьбах других людей: кому-то помочь, кому-то дать совет, для кого-то стать ориентиром. В этой роли вы будете чувствовать себя вполне уютно. Главное, не принимать близко к сердцу чужие переживания, уметь абстрагироваться. Впускайте в сердце только положительные эмоции!

Любовный гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года Рыбы

Если в текущих отношениях вас что-то не устраивает, откровенно скажите об этом партнеру. Скорее всего, вы преувеличиваете значимость проблемы. Настала пора пролить свет на реальное положение вещей. Наиболее удачным временем для этого будут начало недели, отмеченные аспектом Венеры и Урана.