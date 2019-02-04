Любовный гороскоп на сегодня 4 февраля 2019 года для всех знаков зодиака Новости Башкирии сегодня





Любовный гороскоп на 4 февраля 2019 Овен

Не спеши с серьезными решениями, серьезно продумай последствия. Если тебя выводит из себя временное затишье в личной жизни, то есть вероятность изменить создавшуюся ситуацию. Ты будешь вынуждена контролировать свои чувства, прислушавшись к мнению большинства.

Любовный гороскоп на 4 февраля 2019 Телец

Отношения с любимым абсолютно непредсказуемы. Главное - не допускать легкомыслия. Может, стоит поехать куда-нибудь вместе отдохнуть, приятно провести время. Стабильность в плане материальных средств позволит воплотить в жизнь твои мечты.

Любовный гороскоп на 4 февраля 2019 Близнецы

Не торопите ваши отношения. Пусть идут себе своим чередом. Медленно и осторожно они, может быть, когда-нибудь куда-нибудь придут, а если вы их начнёте понукать и подгонять, из вредности встанут на месте, а то и побегут вспять, что есть мочи. Постарайтесь быть выдержанными, особенно сегодня.

Любовный гороскоп на 4 февраля 2019 Рак

Да, в вас бурлят чувства, вы не можете больше их сдерживать, вы хотите, чтобы о них узнал весь мир. Но мир, пожалуй, к этому еще не готов: он просто не воспримет ваши призывы адекватно. И ваш любимый человек как часть этого мира – тоже. Поэтому постарайтесь пока держать весь ваш негатив или позитив при себе. Или доверьтесь бумаге.

Любовный гороскоп на 4 февраля 2019 Лев

В этот день вы будете чувствовать себя Пенелопой, ожидающей своего Одиссея из дальнего странствия, без всякой надежды на долгожданное счастье. Однако ваш душевный труд будет вознагражден раньше. Да и терзаться вы будете несколько меньше...

Любовный гороскоп на 4 февраля 2019 Дева

Вам срочно необходимы свежие впечатления! И вашему любимому человеку тоже! Причем желательно, чтобы впечатления были одни на двоих, единые и неделимые, чтобы потом можно было вместе вспомнить и обсудить. Кстати, чем более бурным будет обсуждение, тем лучше.

Любовный гороскоп на 4 февраля 2019 Весы

Даже если ваш любимый человек сегодня не будет требовать от вас внимания, все же внимание ему уделить стоит, причем даже несколько больше, нежели обычно. Он будет искренне тронут такой вашей заботой и, уж будьте уверены, двести раз подумает перед тем, как решиться от вас уйти.

Любовный гороскоп на 4 февраля 2019 Скорпион

В этот день вам стоит забыть об объективности и судить о вашем любимом человеке исключительно с субъективной точки зрения. В конце концов, быть с ним именно вам и никому кроме вас, а значит, при личном контакте никакие объективные нормы и принципы вам не помогут.

Любовный гороскоп на 4 февраля 2019 Стрелец

Сегодня вам стоит познакомить вашего любимого человека с чем-то очень важным, с чем вы никогда и никого до сей поры не знакомили. Это будет очень ответственный шаг, символизирующий ваше еще большее сближение, поэтому предварительно подумайте, насколько вы к нему готовы.

Любовный гороскоп на 4 февраля 2019 Козерог

Сегодня счастье в личной жизни свалится на вас неожиданно, причем в таких количествах, о которых вы даже мечтать не смели. Однако если вы замешкаетесь и не подставите под него руки (голову?), оно рухнет мимо и разобьется на тысячи мельчайших осколков.

Любовный гороскоп на 4 февраля 2019 Водолей

Вы относитесь к вашему любимому человеку так же, как относились к нему в те далекие времена, когда между вами ещё только завязывались какие-то отношения. Однако он с тех пор значительно изменился, да и вы в своем развитии на месте не стояли. Поэтому, может быть, пришла пора пересмотреть ваши отношения?

Любовный гороскоп на 4 февраля 2019 Рыбы

Сегодня ваш любимый человек захочет вам показать себя с лучшей стороны, в честь чего будет долго рассказывать о своих достижениях, подвигах и свершениях. Постарайтесь не улыбаться на все эти его попытки снисходительно и не смотреть свысока. Лучше искренне восхититесь: он ведь и впрямь замечательный...