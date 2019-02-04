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Гороскоп на 4 февраля 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 04.02.19
Просмотров: 145
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 4 февраля 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 4 февраля 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня

Гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля 2019 года для всех знаков зодиака

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Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

Фаза Луны 4 февраля 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 4.02.2019 - 29 и 30 лунный день.
Луна в знаке зодиака 4.02.2019 - Луна в Водолее.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Овен


Велика вероятность инфекционных заболеваний. Звезды предупреждают вас о том, что чрезмерная чувствительность и доверчивость могут стать причиной многих страданий. Постарайтесь найти в себе точку опоры, не поддавайтесь чрезмерному влиянию окружающих людей на вашу психику, мировоззрение, профессиональную деятельность и духовные устремления. Будьте сильнее, сделайте шаг к совершенству.


Гороскоп на 4 февраля 2019 Телец


Во второй половине дня займитесь домашними делами, отдохните в кругу семьи. Вы можете в полной мере использовать благоприятное расположение звезд для проявления самых высоких чувств, не отказывать себе в маленьких радостях. Однако избегайте алкогольных напитков, иначе возможны головные боли и плохое самочувствие.


Гороскоп на 4 февраля 2019 Близнецы


Начало дня будет связано с приливом сил и творческими начинаниями. Можете менять место работы и профессию, ваши практичность и интуиция – гарантия успеха. Нельзя потакать стремлению к роскоши, делать крупные покупки и тратиться по мелочам. Старайтесь быть экономнее.


Гороскоп на 4 февраля 2019 Рак


Сегодня сохранятся положительные тенденции предыдущего дня. Повышение жизненной активности может положительно повлиять на развитие отношений между близкими людьми. Ребенок, родившийся в этот день, может иметь незаурядные способности.


Гороскоп на 4 февраля 2019 Лев


Начало дня будет благоприятным. Полоса неудач должна закончиться. Если вы мечтали внести перемены в свою жизнь, то в этот день можно приняться за их осуществление. Не стоит колебаться в принятии даже самых рискованных решений.


Гороскоп на 4 февраля 2019 Дева


Сконцентрировавшись на себе, вы можете сорить деньгами и заниматься самообманом. Не все смогут разделить вашу неоправданную эйфорию. Во второй половине дня она может смениться угнетенным состоянием. Вам необходимо побыть в одиночестве, чтобы восстановить утраченное равновесие.


Гороскоп на 4 февраля 2019 Весы


Возможно, сегодня вы встретите давнего приятеля, с которым раньше были связаны неприятные события. Вам придется снова пережить те впечатления. Хорошо сделать выводы, учесть все промахи и ошибки. Предстоит найти компромисс между тем, чего хочется, и тем, что надо.


Гороскоп на 4 февраля 2019 Скорпион


Велика вероятность конфликтных ситуаций, в результате которых вы можете надолго попасть под влияние недобросовестных людей. Внутренняя твердость, последовательность действий и умение отстаивать свою точку зрения – главные условия сохранения независимости.


Гороскоп на 4 февраля 2019 Стрелец


День благоприятный для командировок, путешествий. Энергетический потенциал сильно возрастет. Если сегодня вам предложат поездку – соглашайтесь: в пути ждут удача, приключения, творческие, личные или деловые победы. Однако пожилым людям следует разумно оценить свои силы и возможности. Вероятны пророческие сны.


Гороскоп на 4 февраля 2019 Козерог


День символизирует радость бытия, любовь и согласие. Вероятно, вы будете полны надежд и уверенности в завтрашнем дне. Вас целиком поглотит вдохновение, и мир для вас покажется цветным калейдоскопом. День обещает массу удовольствий, развлечений и приятных известий. Козни злых и жадных завистников вам не грозят.


Гороскоп на 4 февраля 2019 Водолей


Это день вселенской гармонии, покоя и правильного хода событий. Очередной цикл вашей жизненной активности будет знаменоваться ясным сознанием, умением правильно направлять свои жизненные силы. При наличии достаточной чуткости и нежности со стороны близких людей вы поймете, чего вам не хватает для полного счастья в семье и что необходимо изменить в вашей жизни к лучшему.


Гороскоп на 4 февраля 2019 Рыбы


Тем, кто собирается в путешествие, гороскоп на сегодня советует быть осторожными. Рекомендуется отложить поездку на более поздний период, так как вы сейчас находитесь не в лучшей форме. Следует внимательно отнестись к своему здоровью. Не надо перенапрягаться, искать приключений. Спокойный отдых даст вам необходимый запас прочности.

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