Гороскоп на 4 февраля 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня



Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

- убывающая Луна.- 29 и 30 лунный день.- Луна в Водолее.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Овен

Велика вероятность инфекционных заболеваний. Звезды предупреждают вас о том, что чрезмерная чувствительность и доверчивость могут стать причиной многих страданий. Постарайтесь найти в себе точку опоры, не поддавайтесь чрезмерному влиянию окружающих людей на вашу психику, мировоззрение, профессиональную деятельность и духовные устремления. Будьте сильнее, сделайте шаг к совершенству.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Телец

Во второй половине дня займитесь домашними делами, отдохните в кругу семьи. Вы можете в полной мере использовать благоприятное расположение звезд для проявления самых высоких чувств, не отказывать себе в маленьких радостях. Однако избегайте алкогольных напитков, иначе возможны головные боли и плохое самочувствие.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Близнецы

Начало дня будет связано с приливом сил и творческими начинаниями. Можете менять место работы и профессию, ваши практичность и интуиция – гарантия успеха. Нельзя потакать стремлению к роскоши, делать крупные покупки и тратиться по мелочам. Старайтесь быть экономнее.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Рак

Сегодня сохранятся положительные тенденции предыдущего дня. Повышение жизненной активности может положительно повлиять на развитие отношений между близкими людьми. Ребенок, родившийся в этот день, может иметь незаурядные способности.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Лев

Начало дня будет благоприятным. Полоса неудач должна закончиться. Если вы мечтали внести перемены в свою жизнь, то в этот день можно приняться за их осуществление. Не стоит колебаться в принятии даже самых рискованных решений.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Дева

Сконцентрировавшись на себе, вы можете сорить деньгами и заниматься самообманом. Не все смогут разделить вашу неоправданную эйфорию. Во второй половине дня она может смениться угнетенным состоянием. Вам необходимо побыть в одиночестве, чтобы восстановить утраченное равновесие.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Весы

Возможно, сегодня вы встретите давнего приятеля, с которым раньше были связаны неприятные события. Вам придется снова пережить те впечатления. Хорошо сделать выводы, учесть все промахи и ошибки. Предстоит найти компромисс между тем, чего хочется, и тем, что надо.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Скорпион

Велика вероятность конфликтных ситуаций, в результате которых вы можете надолго попасть под влияние недобросовестных людей. Внутренняя твердость, последовательность действий и умение отстаивать свою точку зрения – главные условия сохранения независимости.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Стрелец

День благоприятный для командировок, путешествий. Энергетический потенциал сильно возрастет. Если сегодня вам предложат поездку – соглашайтесь: в пути ждут удача, приключения, творческие, личные или деловые победы. Однако пожилым людям следует разумно оценить свои силы и возможности. Вероятны пророческие сны.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Козерог

День символизирует радость бытия, любовь и согласие. Вероятно, вы будете полны надежд и уверенности в завтрашнем дне. Вас целиком поглотит вдохновение, и мир для вас покажется цветным калейдоскопом. День обещает массу удовольствий, развлечений и приятных известий. Козни злых и жадных завистников вам не грозят.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Водолей

Это день вселенской гармонии, покоя и правильного хода событий. Очередной цикл вашей жизненной активности будет знаменоваться ясным сознанием, умением правильно направлять свои жизненные силы. При наличии достаточной чуткости и нежности со стороны близких людей вы поймете, чего вам не хватает для полного счастья в семье и что необходимо изменить в вашей жизни к лучшему.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Рыбы

Тем, кто собирается в путешествие, гороскоп на сегодня советует быть осторожными. Рекомендуется отложить поездку на более поздний период, так как вы сейчас находитесь не в лучшей форме. Следует внимательно отнестись к своему здоровью. Не надо перенапрягаться, искать приключений. Спокойный отдых даст вам необходимый запас прочности.