Гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня







Гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года для Овна

В начале недели могут возникнуть проблемы, уладить которые удастся только при помощи личных связей, верных и преданных друзей. Чтобы не осложнять себе жизнь, в общении с окружающими лучше избегать критических замечаний и нравоучительного тона. Для решительных действий в деловой сфере подойдут вторник и среда. В пятницу вас могут порадовать перемены: ситуация заметно разрядится и будет развиваться вам на пользу.

Гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года для Тельца

Вы сейчас легки на подъем, решительны, энергичны, и эти ваши качества станут залогом успеха. Самое время заняться осуществлением задуманного. Однако не стремитесь к новизне. Используйте проверенные методы для достижения ваших целей. Вторник - благоприятный день для подписания договоров и заключения контрактов. В четверг благополучно уладятся профессиональные дела. В выходные постарайтесь не срываться на домашних. Порадуйте их совместным походом в кино или в театр.

Гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года для Близнецов

Необходимы решительные действия, а также позитивный настрой. Тогда вы легко добьетесь любой цели. Период испытаний заканчивается, начинается время побед. Меньше занимайтесь рутинной работой и больше внимания уделяйте творчеству, ведь импровизации может оказаться гораздо полезнее, чем точный расчет. Понедельник порадует крупной суммой денег или интересным и выгодным деловым предложением. В четверг и в пятницу можете рассчитывать на поддержку друзей и общение с таланливыми людьми. Отдых планировать не только можно, но и нужно, и тогда мечты о дальней поездке вскоре станут реальностью.

Гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года для Рака

Больше здравомыслия и решимости! И у вас появятся хорошие возможности для изменения и улучшения своих личных качеств. Жизнь будет бить ключом, хотя многие свои планы придется в корне пересмотреть и изменить. Постарайтесь не бросать слов на ветер, подкрепляйте их делами, иначе рискуете подорвать свой авторитет. В среду лучше не отстаивать свои идеи и замыслы перед начальством, пока не время. Выходные желательно посвятить общению с природой, и не планировать серьезных встреч и важных дел. Лучше пообщаться с друзьями и близкими. Не поддавайтесь унынию и отчаянию. Дети могут занять все ваше свободное время.

Гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года для Льва

В вас бурлят чувства и эмоции, и одной из главных задач на этой неделе будет уметь ими управлять. Сдержанный подход, продуманные шаги позволят вам избавиться от груза ненужных и навязчивых проблем. На работе необходимо выбрать правильную стратегию в отношениях с начальством, которая окажется залогом вашей успешности. Время располагает к совершенствованию ваших профессиональных знаний или освоению какой-либо смежной профессии. Но не стоит спешить со сменой места работы.

Гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года для Девы

Наконец-то многие мучившие вас проблемы уйдут. Понедельник и вторник дадут возможность для дополнительного отдыха. В среду нежелательно начинать что-то новое, но если ситуация распорядится по-своему, не спросив разрешения звезд, то особое внимание уделяйте финансовой стороне дела и правильному оформлению юридических документов. Выходные стоит провести в романтической обстановке, создав для этого все условия заранее.

Гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года для Весов

На этой неделе вас ожидают весьма интересные события. Уловите направление ветра перемен, чтобы максимально воспользоваться благоприятными возможностями. Сохраняйте честность в отношениях и словах, и тогда никакие слухи не смогут повредить вам. В среду вы можете почувствовать, что накопившиеся дела не терпят отлагательства. Четко спланируйте этот день: тогда вам удастся сделать все, что необходимо.

Гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года для Скорпиона

Ваш творческий импульс способен смести на своем пути все преграды и препятствия. В вашем напоре - залог успеха на этой неделе. Во вторник приятный сюрприз приведет вас в хорошее расположение духа. Пятница может оказаться самым каверзным днем недели: вам понадобится все ваше самообладание, чтобы сохранить спокойствие. Проявите чуткость и внимание - не исключено, что кто-то из близких людей нуждается в помощи, но стесняется сказать об этом.

Гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года для Стрелеца

На этой неделе вы рискуете оказаться центре событий - именно на вашей скромной персоне окажется сосредоточено внимание окружающих. Желательно выйти из тени и поразмыслить над сменой своего имиджа. Ваши профессионализм и незаурядные организаторские способности будут оценены по достоинству. Приготовьтесь, что именно вам придется решать важные вопросы. В выходные уделите больше внимание и заботы своим родителям - им это сейчас необходимо.

Гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года для Козерога

Проблемой этой недели может оказаться плохая подготовка к осуществлению собственных планов. Вам постоянно будет чего-то не хватать. В случае отъезда в отпуск весьма желательно проверить наличие основных предметов в багаже по списку, причем несколько раз. В понедельник и среду проявите осторожность в разговоре с начальством, даже если ситуация располагает к откровенности, не поддавайтесь на провокацию.

Гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года для Водолея

Постарайтесь умерить свои амбиции. На этой неделе вы будете слишком эмоциональны и несдержанны, чтобы их кто-то воспринял всерьез. В то же время, у вас появится шанс сплотить вокруг себя друзей и единомышленников. Но для этого нужно адекватно оценивать ситуацию. В середине недели вам, похоже, захочется избавиться от всего отжившего и начать жизнь заново - все в ваших руках. Но не помешает посоветоваться с близкими людьми.

Гороскоп на неделю с 4 февраля по 10 февраля 2019 года для Рыб

На этой неделе вы будете удачливы как никогда. Даже если кому-нибудь придет в голову помешать вам в ваших начинаниях - ничего не выйдет. Однако у вас могут возникнуть проблемы с тем, как все успеть. Но не пытайтесь экономить время на процессе обдумывания, не принимайте поспешных решений, чтобы потом не сожалеть об этом. Переговоры с начальством могут принести хороший результат, особенно, если вы не станете демонстрировать излишнюю амбициозность.