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Любовный гороскоп на сегодня 5 февраля 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 05.02.19
Просмотров: 78
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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Любовный гороскоп на сегодня 5 февраля 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 5 февраля 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня

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Замечательный день для совместного подведения итогов. Найдите сегодня час или два на то, чтобы сесть рядом уютно и обсудить, что сделано, что не сделано и что еще предстоит сделать или не сделать. Постарайтесь быть максимально честными и откровенными, это поможет сделать более правильные выводы.


Любовный гороскоп на 5 февраля 2019 Телец


Овнам в этот день звёзды советуют заняться чтением классической и детективной литературы. Желательно это делать в кругу семьи, чтобы было с кем поделиться яркими впечатлениями от прочитанного. В качестве наиболее благодарных собеседников смогут выступить дети, если, конечно, вы не собьетесь на нравоучительный тон и обсуждение темы неидеальности их поведения.


Любовный гороскоп на 5 февраля 2019 Близнецы


В этот день вам очень захочется услышать комплимент из уст вашего любимого человека. Настолько, что вы ради того, чтобы услышать доброе слово, будете готовы буквально на все и даже немного больше. Впрочем, откровенно напрашиваться не стоит: эффект может быть и обратным.


Любовный гороскоп на 5 февраля 2019 Рак


Очевидно, в этот день вашего партнёра что-то так сильно расстроит, что вы впервые за долгое время можете увидеть его слёзы. И это наверняка произведёт на вас сильное впечатление. Принесите платок и говорите, говорите, говорите... Ничто не успокаивает лучше слов. Только ни в коем случае голос не повышайте.


Любовный гороскоп на 5 февраля 2019 Лев


Сегодня ваш любимый человек станет вашим неожиданным и незаменимым помощником в том или ином вашем начинании. Однако постарайтесь не зависеть от него целиком и полностью. Пусть его поддержка станет приятным сюрпризом и полезным подспорьем, но не окажется наркотической зависимостью.


Любовный гороскоп на 5 февраля 2019 Дева


Пожалуй, ваш сегодняшний день стоит того, чтобы написать про него книгу. Вас подстерегает столько неожиданностей, как приятных, так и не очень, что лучше просто готовиться ко всему и ничему не удивляться. Впрочем, удивление не помешает вам испытать удовольствие от происходящего. Наоборот, даже этому поспособствует.


Любовный гороскоп на 5 февраля 2019 Весы


Сегодня вы поймете, насколько беспочвенными были те переживания, которые занимали вас последние несколько недель. На самом деле, всё обстоит совершенно по-другому, и те усилия, которые вы готовы были потратить на решение проблемы, могут остаться невостребованными.


Любовный гороскоп на 5 февраля 2019 Скорпион


В этот день вашему любимому человеку будет казаться, что вы – не человек его мечты, не тот, кого он искал всю его жизнь, не его судьба. Придется вам спешно его убеждать в обратном. Вы же знаете его слабые стороны и то, от чего он особенно млеет и растекается в блаженстве. Примените сегодня все ваши навыки на практике.


Любовный гороскоп на 5 февраля 2019 Стрелец


Сегодня вашему любимому человеку захочется вывести вас в свет, представить дорогим или нужным ему людям. Постарайтесь вести себя достойно оказанной вам чести, не ударить в грязь лицом и вообще быть достойным украшением самому замечательному в мире человеку. Пусть и другие узнают, что лучше него никого нет!


Любовный гороскоп на 5 февраля 2019 Козерог


Сегодня вам будет непросто решить, как же вы все-таки относитесь к вашему любимому человеку. Пожалуй, единственное, о чем вы сможете сказать с уверенностью, что чувство ваше позитивно. Ничего более конкретного вы от своего сердца добиться не сможете. Может, и не надо?


Любовный гороскоп на 5 февраля 2019 Водолей


Сегодня вы дадите вашему любимому человеку потрясающий совет, за который он еще очень долго будет вам благодарен. Главное, чтобы совет этот не был в ущерб вам, а следование ему – вашим отношениям. Будьте все же хоть немного эгоистичны: вам же тоже хочется быть счастливым.


Любовный гороскоп на 5 февраля 2019 Рыбы


Чем больше вы сегодня будете волноваться и бояться, тем больше будут за вас волноваться и бояться ваши близкие люди, и ваш любимый человек в частности. Постарайтесь на корню пресечь это безобразие, ибо он-то уж точно совершенно ни в чем не виноват и изменить ситуацию никак не сможет.

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