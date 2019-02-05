Гороскоп на 5 февраля 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

- новая Луна.- 30, 1 и 2 лунный день.- Луна в Водолее.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Овен

День благоприятен для деловых контактов, заключения сделок и принятия важных решений. Не торопитесь принимать важные решения, поступайте обдуманно, не доверяйте ведение ваших финансовых дел случайным людям. Ваша привлекательность поможет в общении с окружающими, а внутренняя собранность будет способствовать усилению авторитета у начальства и членов семьи.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Телец

День отмечен равновесием и гармонией. К концу дня вы сможете избавиться от беспричинной тревоги и раздражительности. Вероятны отравления, поэтому внимательно отнеситесь к пище, избегайте недостатка кислорода и не принимайте лекарств.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Близнецы

Рекомендуется навести порядок в своих чувствах, восстановить отношения с людьми из близкого окружения, с которыми вы были в ссоре. Постарайтесь проявить мудрость и такт, чтобы конфликт не повторился. Если есть возможность, проведите этот день на природе.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Рак

День благоприятный для самовыражения и укрепления авторитета. Постарайтесь реализовать творческие порывы. Вполне вероятно, что откроются новые источники заработка. Удачному ходу дел будет способствовать нестандартный подход к ситуации. Прислушайтесь к голосу интуиции, но и не забывайте о трезвом расчете.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Лев

Этот день может быть связан с множеством накопившихся мелких домашних дел. Особое внимание обратите на состояние бюджета: вам придется контролировать свои расходы, потому что впереди дополнительные материальные затраты, так что лучше к ним подготовиться заранее.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Дева

На работе и дома вероятна нестабильность. Звезды рекомендуют трезво оценить действительность и не гоняться за пустыми проектами. Не проявляйте активности в коммерческих делах. Несмотря на все усилия, вы не сумеете преодолеть все преграды. Звезды советуют не конфликтовать с окружающими, не навязывать своих мыслей друзьям и коллегам по работе.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Весы

Благоприятный день для обращения в правительственные учреждения или общественные организации. Жизненный потенциал постепенно повышается. Вероятны удачи, подъем сил, возможность располагать к себе окружающих. Удовольствие сулит любимое дело или увлечение.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Скорпион

День связан с испытаниями на прочность. Возможные неприятности или закалят вас, или морально уничтожат. Не стоит рассчитывать на помощь со стороны, положитесь только на свою интуицию и сообразительность. В отношениях с окружающими людьми проявите врожденное благородство.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Стрелец

Существует вероятность заметного улучшения вашего финансового положения. Для достижения цели используйте все возможные варианты, а также собственные изобретения. Однако не следует рисковать: чрезмерная экстравагантность и эгоизм могут сыграть с вами злую шутку. В общении с окружающими проявляйте такт и внимание.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Козерог

Сегодня лучше всего отрешиться от ежедневных забот и посетить храм, навестить нуждающихся в вашей помощи и поддержке людей. День неблагоприятен для рискованных предприятий.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Водолей

Усиливаются аура, жизненный потенциал, личное обаяние. День посвятите общению, встречам или творческим исканиям. Сосредоточьтесь на главном и не отвлекайтесь на мелочи. Полезны групповые занятия, физические нагрузки. Вы со всем справитесь, даже если придется выложиться полностью.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Рыбы

Ваше здоровье под угрозой, поэтому тщательно скорректируйте предстоящие дела. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест.