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Гороскоп на 5 февраля 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 05.02.19
Просмотров: 131
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 5 февраля 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 5 февраля 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня

Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

Фаза Луны 5 февраля 2019 года - новая Луна.
Лунный день сегодня 5.02.2019 - 30, 1 и 2 лунный день.
Луна в знаке зодиака 5.02.2019 - Луна в Водолее.

Гороскоп на 5 февраля 2019 Овен

Гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля 2019 года для всех знаков зодиака

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День благоприятен для деловых контактов, заключения сделок и принятия важных решений. Не торопитесь принимать важные решения, поступайте обдуманно, не доверяйте ведение ваших финансовых дел случайным людям. Ваша привлекательность поможет в общении с окружающими, а внутренняя собранность будет способствовать усилению авторитета у начальства и членов семьи.


Гороскоп на 5 февраля 2019 Телец


День отмечен равновесием и гармонией. К концу дня вы сможете избавиться от беспричинной тревоги и раздражительности. Вероятны отравления, поэтому внимательно отнеситесь к пище, избегайте недостатка кислорода и не принимайте лекарств.


Гороскоп на 5 февраля 2019 Близнецы


Рекомендуется навести порядок в своих чувствах, восстановить отношения с людьми из близкого окружения, с которыми вы были в ссоре. Постарайтесь проявить мудрость и такт, чтобы конфликт не повторился. Если есть возможность, проведите этот день на природе.


Гороскоп на 5 февраля 2019 Рак


День благоприятный для самовыражения и укрепления авторитета. Постарайтесь реализовать творческие порывы. Вполне вероятно, что откроются новые источники заработка. Удачному ходу дел будет способствовать нестандартный подход к ситуации. Прислушайтесь к голосу интуиции, но и не забывайте о трезвом расчете.


Гороскоп на 5 февраля 2019 Лев


Этот день может быть связан с множеством накопившихся мелких домашних дел. Особое внимание обратите на состояние бюджета: вам придется контролировать свои расходы, потому что впереди дополнительные материальные затраты, так что лучше к ним подготовиться заранее.


Гороскоп на 5 февраля 2019 Дева


На работе и дома вероятна нестабильность. Звезды рекомендуют трезво оценить действительность и не гоняться за пустыми проектами. Не проявляйте активности в коммерческих делах. Несмотря на все усилия, вы не сумеете преодолеть все преграды. Звезды советуют не конфликтовать с окружающими, не навязывать своих мыслей друзьям и коллегам по работе.


Гороскоп на 5 февраля 2019 Весы


Благоприятный день для обращения в правительственные учреждения или общественные организации. Жизненный потенциал постепенно повышается. Вероятны удачи, подъем сил, возможность располагать к себе окружающих. Удовольствие сулит любимое дело или увлечение.


Гороскоп на 5 февраля 2019 Скорпион


День связан с испытаниями на прочность. Возможные неприятности или закалят вас, или морально уничтожат. Не стоит рассчитывать на помощь со стороны, положитесь только на свою интуицию и сообразительность. В отношениях с окружающими людьми проявите врожденное благородство.


Гороскоп на 5 февраля 2019 Стрелец


Существует вероятность заметного улучшения вашего финансового положения. Для достижения цели используйте все возможные варианты, а также собственные изобретения. Однако не следует рисковать: чрезмерная экстравагантность и эгоизм могут сыграть с вами злую шутку. В общении с окружающими проявляйте такт и внимание.


Гороскоп на 5 февраля 2019 Козерог


Сегодня лучше всего отрешиться от ежедневных забот и посетить храм, навестить нуждающихся в вашей помощи и поддержке людей. День неблагоприятен для рискованных предприятий.


Гороскоп на 5 февраля 2019 Водолей


Усиливаются аура, жизненный потенциал, личное обаяние. День посвятите общению, встречам или творческим исканиям. Сосредоточьтесь на главном и не отвлекайтесь на мелочи. Полезны групповые занятия, физические нагрузки. Вы со всем справитесь, даже если придется выложиться полностью.


Гороскоп на 5 февраля 2019 Рыбы


Ваше здоровье под угрозой, поэтому тщательно скорректируйте предстоящие дела. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест.

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