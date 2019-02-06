Любовный гороскоп на сегодня 6 февраля 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Любовный гороскоп на 6 февраля 2019 Овен

Сегодня даже в самом дружном семействе очень возможны непримиримые противоречия, которые станут камнем преткновения для вас обоих. Очень рекомендуется постараться выслушивать оппонента внимательно и не перебивая (хотя бы для того, чтобы потом безошибочно занять противоположную позицию). Вам это удастся, и победа будет за вами!

Любовный гороскоп на 6 февраля 2019 Телец

Безвыходных ситуаций не бывает, бывают неприятные выходы и решения. Как говорит народный фольклор, даже если тебя съели, у тебя всё равно остаётся два выхода. Ваша задача сегодня – найти наименее неприятный выход из создавшейся у вас с вашим любимым человеком ситуации. Он есть, это точно!

Любовный гороскоп на 6 февраля 2019 Близнецы

Вы устали. И свою усталость вымещаете на своем любимом человеке. Он-то, может быть, и не против: ему ваше раздражение как слону дробина или Моська. Но вода, как известно, камень точит, и потихоньку вы его вполне можете вывести из себя. И вот тогда вы моментально забудете об усталости, потому что перед вами в полный рост встанут проблемы совсем иного характера. Не стоит доводить до этого.

Любовный гороскоп на 6 февраля 2019 Рак

Сегодня окажется, что все ваши страхи были напрасны, и на самом деле все в вашей личной жизни обстоит куда более радужно, радостно и оптимистично. Впрочем, вы никогда бы не смогли вдохнуть счастье полной грудью, если бы не пережили тот страх, который вам пришлось пережить.

Любовный гороскоп на 6 февраля 2019 Лев

Будьте осторожны и не делайте никаких неосмотрительных, рискованных шагов, даже если ваша половинка будет всеми руками и ногами за них. Сегодня не лучший день для того, чтобы рисковать и двигаться дальше по дороге любви. Лучше постойте немного вместе там, где вы есть, полюбуйтесь окружающим вас спокойствием и благолепием…

Любовный гороскоп на 6 февраля 2019 Дева

В этот день как бы вы ни старались угодить вашему любимому человеку, у вас это всё равно вряд ли получится. Не потому, что он не оценит ваших усилий, а потому что сделать его довольным и счастливым будет не в вашей власти и вне сферы вашей компетенции.

Любовный гороскоп на 6 февраля 2019 Весы

Сегодня с вами приключится обострение чувства юмора. Не самая страшная болезнь, однако последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Вы уверены, например, что ваш любимый человек поймёт все ваши шутки? Если так, что ж, веселитесь себе и другим на радость!

Любовный гороскоп на 6 февраля 2019 Скорпион

Не обсуждайте ваши личные проблемы во всеуслышание. Сочувствие окружающих не пойдёт вам на пользу, а ваши откровения довольно быстро достигнут ушей того, кому вы бы их излагать не стали. Не говоря уже об опасности того, что по пути они обрастут пугающими подробностями.

Любовный гороскоп на 6 февраля 2019 Стрелец

Не обязательно обо всех своих проблемах рассказывать любимому человеку. У него и своих хватает. Лучше заведите себе дневник, в который вы будете записывать все, что вас волнует. Или поведайте все, что у вас наболело, котенку или любимой игрушке. У них точно хватит терпения выслушать вас и понять.

Любовный гороскоп на 6 февраля 2019 Козерог

Сегодня окажется, что ваш главный претендент на то, чтобы занять место вашей половинки, не совсем подходит для этого гордого статуса. Или даже совсем не подходит. Поэтому не стоит и пытаться продолжать эти отношения, если у вас нет никакой уверенности в том, что в них есть какой-то смысл.

Любовный гороскоп на 6 февраля 2019 Водолей

Вот когда понадобится сохраненная вами вчера энергия! Сегодня все заботы лягут на ваши плечи. Ваша половинка и не подумает вам помогать. А если даже и подумает – то просто не сможет. Только если морально. Поэтому почувствуйте ее поддержку – и вперед! Вас ждут великие дела!

Любовный гороскоп на 6 февраля 2019 Рыбы

Постарайтесь сегодня развеселить вашего любимого человека. Никакие уговоры и разговоры не подействуют на него лучше, чем пять минут непрерывного здорового смеха. И чем больше, тем лучше, как утверждают звёзды. Более того, искренний смех заразителен и значительно продлевает жизнь...