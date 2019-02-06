Гороскоп на 6 февраля 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Ближайшее новолуние: 6 марта 2019 года в 19:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

- растущая Луна.- 2 и 3 лунный день.- Луна в Рыбах.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Овен

Сегодня будьте осмотрительны в поступках и словах. Избегайте самоуверенности, самолюбования и негативного отношения к разумной критике. Во второй половине дня вероятно неожиданное известие, которое вынудит вас с головой окунуться в семейные дела. Возможны неприятности, связанные с проблемами детей.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Телец

Будьте готовы к тому, что кто-нибудь с утра испортит вам настроение на весь день. Постарайтесь не назначать на первую половину дня встреч и визитов. Из-за эмоционально напряженного фона вам будет крайне сложно найти общий язык с родственниками и близкими людьми.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Близнецы

Вероятны мучительные головные боли, отравления, пожары. Не исключены крупные финансовые потери, кражи. Ни в коем случае не пускайтесь в новые рискованные мероприятия – они окажутся убыточными. Отмените все поездки, путешествия.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Рак

День располагает к материализации того позитивного, что наметилось в предыдущие дни недели. Ваша предусмотрительность и смелость решений увеличат шансы на успех. Жизненный потенциал постепенно начнет возрастать, что скажется на усилении сексуальной энергии и личного обаяния Рака.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Лев

Не все будет складываться так, как хотелось бы. В этот день звезды рекомендуют обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности. Не упустите из виду ни одной детали! Сохраняйте настойчивость и упорство в достижении цели. Любовь и преданность близких вам людей защитят от неприятностей.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Дева

Благоприятный день для принятия важных решений, начала новой деятельности. Возможно, у вас появится желание что-либо изменить в жизни. Вы сможете успешно довести до конца начатые дела. Но не торопите события. Ваша неповторимость и загадочность привлекут представителей противоположного пола.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Весы

Не исключено, что вам придется заниматься делами, требующими немедленного разрешения. Вероятно, вы будете вынуждены взвалить на себя дополнительные обязанности. Вы должны разумно подходить к каждой проблеме, не нервничать по поводу ограничения свободы. Сохраняйте верность своим идеалам и уважение к личности близкого вам человека.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Скорпион

Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. Не исключено, что сегодня придется отправиться в деловую поездку или подумать о расширении собственного предприятия. Вас ждет успех. Ваши неповторимость и нестандартный взгляд на вещи, холодный ум в сочетании с эксцентричностью могут удивить людей, даже хорошо знающих вас.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Стрелец

Звезды сулят вам успех в поиске дополнительных источников дохода или переходе к новым видам деятельности, в финансовых делах. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии вы удачно проведете деловые встречи и переговоры. Ваши неповторимость, обаяние и уверенность в своей правоте заставят партнеров пойти на сотрудничество.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Козерог

День отдыха, обретения новых источников энергии. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами: делать ремонт, благоустраивать квартиру. Опасно предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками. Если есть возможность, то посетите храм. Больше времени проводите на природе. Сны сегодня могут быть пророческими.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Водолей

В целом день благоприятный для контактов и деловых переговоров. Устойчивость настроения, хорошее расположение духа позволят достичь желаемого результата. Ваши скромность, неповторимость и трудоспособность помогут снискать одобрение начальства или получить помощь от покровителей. Обратите внимание на возникшие симптомы заболеваний.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Рыбы

Этот день благоприятен для духовных размышлений, самообразования, изучения наук и ремесел, физических нагрузок. Рекомендуются спокойная деятельность, уединение. Общение в шумной компании, застолье или прием гостей могут привести к страданиям или конфликтам с близким человеком.