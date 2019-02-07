Любовный гороскоп на сегодня 7 февраля 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Любовный гороскоп на 7 февраля 2019 Овен

Возможно, тяжело придется, ведь расставание - это отрывание от души большого, иногда даже слишком большого куска, после исчезновения которого жизнь кажется пустой. Постарайтесь заполнить временно пустоту работой, дружескими отношениями, пусть душевные раны подлечатся.

Любовный гороскоп на 7 февраля 2019 Телец

Вам будет тяжело, у вас в отношениях с любимым человеком наступает период трений и выяснений отношений. Постарайтесь хотя бы со своей стороны снизить требования, если хотите сохранить ваши чувства, будьте снисходительнее, не реагируйте на упреки, резкие выпады, это все пройдет, если вы будете достаточно терпеливы.

Любовный гороскоп на 7 февраля 2019 Близнецы

Хорошо было бы сегодня порадовать вашу вторую половину небольшим подарком. Особенно, если недавно между вами случилась размолвка. Отнеситесь к выбору подарка серьезно. Презент должен быть недорогим, но приятным: вы не пытаетесь купить прощение, а всего лишь выказываете свое хорошее отношение и любовь.

Любовный гороскоп на 7 февраля 2019 Рак

Постарайтесь, сегодня найти в себе силы на то, чтобы уделить достаточное внимание вашей половине. Вы давно никуда не ходили вместе. Однако постарайтесь, чтобы это выглядело естественно, иначе пропадет весь эффект. И не делайте замечаний по поводу наряда супруга или супруги, подобные высказывания могут привести к размолвке. Тактично укажите на то, что вам не нравится, либо уж промолчите: хорошо проведенный вечер важнее.

Любовный гороскоп на 7 февраля 2019 Лев

Постоянной заботы требует и семейное благополучие. Никакие деньги не вернут утраченного счастья, поэтому постарайтесь не "давить" на психику любимого человека тем преимуществом, что больше зарабатываете и являетесь основой материального благосостояния семьи. Да, это все прекрасно, но вечером, после работы, так хочется душевного тепла, а не одного холодного блеска хрустальных сервизов!

Любовный гороскоп на 7 февраля 2019 Дева

Проявите добрую волю и дайте выговориться всласть спутнику своей жизни. Мало того, что вам удастся почерпнуть многое, что позволит в дальнейшем сохранить мир в семье, так помимо этого, ваше терпение и участие будут оценены по заслугам, а наградой станет укрепление доверия и улучшение супружеских отношений.

Любовный гороскоп на 7 февраля 2019 Весы

Если будете продолжать вести себя, как будто семейная жизнь нужна только вам, и только вы делаете все для ее сохранения, в конце концов, все может так и оказаться. Так что сегодня же откажитесь от такой формулировки, чтобы не пришлось отказаться от счастья супружества. Проведите другую линию, покажите, что вы цените усилия вашей половины, и ситуация изменится в надлежащую сторону значительно быстрее.

Любовный гороскоп на 7 февраля 2019 Скорпион

Ваши прогулки с любимым человеком вам начинают приедаться? Вам хочется большего? Не спешите, может оказаться так, что ваш напор насторожит или испугает избранника или избранницу, и придется начинать все заново, возможно, с совершенно другим человеком. Так что если вы дорожите вашими взаимоотношениями и рассчитываете на общее будущее - не спешите.

Любовный гороскоп на 7 февраля 2019 Стрелец

Вы уже устали от постоянных ссор? Вероятнее всего, если вы примете решение что-нибудь предпринять, ваша жизнь сильно изменится, и вам останется только решить, в какую именно сторону вы хотели бы изменить ее. И при любом раскладе, что бы вы ни задумали, в любом случае вам стоит сохранять спокойствие и не растрачивать свое достоинство в пустых сотрясениях воздуха.

Любовный гороскоп на 7 февраля 2019 Козерог

В этот день постарайтесь не добиваться от любимого человека заверений в любви, постоянно названивая ему или ей. Сегодня вам необходимо разделить время между профессиональной и личной сферой. Все выяснения отношений оставьте на вечер, когда вы не будете заняты решением деловых проблем, и у вас будет больше возможностей для серьезного разговора.

Любовный гороскоп на 7 февраля 2019 Водолей

Любовь, также как и прочее живое в мире, требует к себе внимания и заботы. Если, конечно, мы хотим получить сладкие плоды, а не кислые и горьковатые яблочки-дички. Поэтому, постарайтесь не пускать на самотек малейшие признаки недовольства, даже если они вызваны не вами и не вашими отношениями, а собственными проблемами любимого человека.

Любовный гороскоп на 7 февраля 2019 Рыбы

Старайтесь не насаждать в ваших семейных отношениях собственную волю, не настаивайте на срочном и обязательном выполнении ваших просьб. Предоставьте вашим домашним свободу выбора и действия, вполне вероятно, что такая тактика окажет значительно более благоприятное воздействие на атмосферу в вашем доме.