Гороскоп на 7 февраля 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Ближайшее новолуние: 6 марта 2019 года в 19:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

- растущая Луна.- 3 и 4 лунный день.- Луна в Рыбах.

Гороскоп на 7 февраля 2019 Овен

Ваш сегодняшний день может открыть для вас что-то новое, неизвестное и привлекательное в повседневной семейной жизни. Нужно только хорошо ко всему приглядеться. Уют и тепло домашнего очага не оставят вас равнодушным. Может быть вам тоже захочется внести свою лепту в создание подходящей для всех вас атмосферы.

Гороскоп на 7 февраля 2019 Телец

Вам предстоит трудный день и лучше подготовиться к этому с самого утра. А вот волноваться совсем не нужно, спокойная уверенность в собственных силах вам явно к лицу.

Гороскоп на 7 февраля 2019 Близнецы

У вас не намечается никаких неприятностей, так что можете смело действовать и претворять в жизнь далеко идущие планы.

Гороскоп на 7 февраля 2019 Рак

вы будете чувствовать себя совершенно нормально и сможете выполнить все запланированное. Не топчитесь на месте, пора осваивать новые горизонты, тем более, что никаких противопоказаний к этому со стороны вашего организма не наблюдается.

Гороскоп на 7 февраля 2019 Лев

Если позволить негативным эмоциям и переживаниям захватить вас, это способно через какое-то время привести к затяжной депрессии, которая лечится очень долго и с большим трудом. Постарайтесь не доводить дело до такой стадии. Попробуйте отвлекающие и одновременно укрепляющие процедуры вроде обливания холодной водой.

Гороскоп на 7 февраля 2019 Дева

Сегодня у Вас есть возможность завершить дело, над которым Вы давно работаете. Не откладывайте это на завтра или послезавтра. Обжорство - очень опасное свойство, приводит ко многим заболеваниям, не рискуйте, ешьте по принципу "по чуть-чуть, но часто".

Гороскоп на 7 февраля 2019 Весы

Каким бы сложным ни был сегодняшний день для вас, постарайтесь оставить все мысли о работе и неожиданно возникших проблемах на рабочем месте, тащить их за собой по дороге к дому совсем ненужно. Настройтесь на отдых и приятное общение с домашними, тогда вечер пройдет намного лучше для всех, включая вас.

Гороскоп на 7 февраля 2019 Скорпион

Сегодня вам надо быть осторожнее в своих действиях и высказываниях, самые незначительные ваши поступки могут быть неправильно истолкованы, и вызвать совершенно непредсказуемую реакцию. Не сердитесь на своих ближних, они не так уж и сильно виноваты, все мы временами можем ошибаться, не будьте к ним слишком строги.

Гороскоп на 7 февраля 2019 Стрелец

Ждите перемен на работе, и постарайтесь повернуть их себе на пользу, а не во вред. Даже если сами изменения Вам не понравятся. Не поддавайтесь на уговоры хорошо провести время в сауне, если Вас дома ждет любимый человек. На карту ставится слишком многое.

Гороскоп на 7 февраля 2019 Козерог

Для осуществления замыслов человеку нужно только одно - захотеть их осуществить. Остальное придет, если желание будет сильно. Не бросайтесь на шею первому встречному, а то неправильно поймут. Может, это не тот человек, который предназначен Вам звездами.

Гороскоп на 7 февраля 2019 Водолей

Настраивайтесь с самого утра на приятные неожиданности и сюрпризы, тогда с вами обязательно случится что-нибудь хорошее. В любом случае хорошее настроение крайне полезно для здоровья, а улыбка прибавит вам очарование и расположит к вам всех без исключения. Тогда вам не будет страшна никакая простуда.

Гороскоп на 7 февраля 2019 Рыбы

Не торопитесь излить свои эмоции, даже если точно уверены в том, что будете правы. Задумайтесь, чего Вы этим добьетесь? Психологической разрядки? Так примите в этом случае холодный душ, а потом тепленький. Вам же нужно жить в любви и согласии в своей семье, а не выбрасывать на них негативную энергию.