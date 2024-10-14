Это заменит шоколад, зефир и другие сладости: содержит много клетчатки и витаминов — рекомендации врача

09:35, 14 окт 2024

Многие из нас не могут представить свою жизнь без сладкого. Однако традиционные сладости часто приводят к нежелательным последствиям — лишнему весу и проблемам со здоровьем. Владимир Набиуллин, эксперт в области питания, предлагает простое, но эффективное решение: заменить конфеты и пирожные на сухофрукты.

В отличие от обычных сладостей, сухофрукты — это настоящая сокровищница полезных веществ. Процесс сушки удаляет воду, но сохраняет все ценные компоненты фруктов. Будь то изюм, курага, чернослив или финики — каждый из них богат витаминами, минералами и антиоксидантами, необходимыми для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.

Одно из главных преимуществ сухофруктов — высокое содержание клетчатки. Этот компонент играет ключевую роль в контроле веса. Клетчатка замедляет процесс усвоения сахара, предотвращая резкие колебания уровня глюкозы в крови. Результат? Вы дольше чувствуете насыщение и меньше склонны к перееданию. Интересный факт: из 250 калорий, содержащихся в 100 граммах чернослива, организм фактически усваивает только 200 благодаря действию клетчатки.

Сухофрукты — идеальный вариант для перекуса на ходу. Их легко хранить, они не требуют особых условий и всегда готовы к употреблению. Независимо от того, находитесь ли вы на работе, в дороге или на прогулке, горстка сухофруктов всегда может быть под рукой, чтобы утолить голод и зарядить энергией.

Мир сухофруктов поражает своим разнообразием. От сладкой кураги до кисловатого чернослива, от классического изюма до экзотического сушеного манго — каждый может найти вариант по вкусу. Экспериментируйте, добавляя их в йогурты, каши или творог, или наслаждайтесь их натуральным вкусом в чистом виде.

Важно помнить, что даже в случае с сухофруктами необходимо соблюдать меру. Несмотря на их полезность, они довольно калорийны. Оптимальная дневная порция — небольшая горстка. Такой подход позволит вам наслаждаться их вкусом и пользой, не рискуя фигурой.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru