«Я не хочу есть!»: доктор Юзуп рассказала, как победить детские капризы за столом

11:52, 14 окт 2024

«Мама, я не хочу есть!» — знакомая фраза, которая способна вывести из равновесия даже самого спокойного родителя. Что делать, если ребенок отвергает кашу и суп, а потом сталкивается с дефицитом витаминов, а также питательных веществ? .К.м.н., врач-педиатр, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп разобралась в причинах отказа от еды и рассказала о решении данной проблемы.

«Важно понимать, что ребенок не всегда может внятно объяснить свои потребности, и отказ от пищи может быть его способом сообщить о дискомфорте. Причины могут быть самыми разными: от физиологических особенностей до психологических факторов», — отмечает врач.

Например, ребенок может отказаться от еды из-за зубной боли, дискомфорта в желудке, непереносимости продуктов, нарушения аппетита из-за болезни, стресса или негативных ассоциаций с приемом пищи.

Именно поэтому важно смотреть на проблему комплексно. Не стоит ограничиваться традиционными подходами, в случае когда ребенок просто «плохо ест». Современная медицина ставит во главу решения данной ситуации интегративный подход, который учитывает все факторы, влияющие на здоровье ребенка. Это значит, что необходимо обратиться к врачу-педиатру, который сможет провести полное обследование, исключить наличие заболеваний и дать рекомендации по питанию.

Важным моментом является превентивная медицина, которая нацелена на профилактику проблем, а не на их лечение. С раннего возраста важно воспитывать в ребенке правильное отношение к еде.

«Для этого создайте атмосферу доверительного общения, позвольте ему самостоятельно выбирать продукты, готовьте вместе. Это поможет ему научиться правильно питаться и получать удовольствие от приема пищи», — рассказывает Юзуп.

В процессе воспитания правильных пищевых привычек не стоит забывать о такой распространенной проблеме как перебивание аппетита сладостями. Часто родители, не зная как успокоить плачущего ребенка, дают ему конфету или печенье. Однако это может привести к тому, что ребенок не будет хотеть есть основную еду. Важно учить ребенка получать удовольствие от разнообразной пищи, не используя сладкое в качестве «успокоительного».

Именно поэтому необходимо создать правильный режим питания, обеспечив ребенку регулярные приемы пищи в определенное время. Не стоит перебивать аппетит сладостями, лучше предложить ребенку фрукты или овощи. Позвольте ему самостоятельно выбирать еду, но при этом не отступайте от правил здорового питания.

Важно помнить, что каждый ребенок индивидуален, и нет универсального решения для всех.

«Старайтесь найти причину отказа от еды и работать с ней комплексно, привлекая специалистов разных профилей. И никогда не забывайте о главном: отношения с ребенком должны строиться на любви, понимании и доверии», — подытоживает доктор.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru