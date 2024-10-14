Праздничные выходные переносят: новогодние каникулы больше не будут как прежде — все из-за обстановки в стране

14:52, 14 окт 2024

Министерство труда РФ объявило о существенных изменениях в графике праздничных и выходных дней на ближайшие два года. Эти нововведения призваны не только оптимизировать рабочее время, но и создать более благоприятные условия для отдыха и восстановления сил россиян.

Начиная с 29 декабря 2024 года и вплоть до 8 января 2025 года, жители России получат возможность полноценно насладиться зимними праздниками. Это продление позволит людям не только встретить Новый год в кругу близких, но и провести достаточно времени с семьей и друзьями, зарядившись энергией на предстоящий рабочий год.

Майские праздники также претерпят изменения, разделившись на два отдельных периода. Первый блок выходных охватит дни с 1 по 4 мая, давая возможность отметить День весны и труда. Второй период, с 8 по 11 мая, будет посвящен празднованию Дня Победы.

Интересным нововведением станет официальное признание 31 декабря 2025 года выходным днем. Это решение облегчит подготовку к новогодним торжествам и позволит россиянам провести последний день года в спокойной обстановке, не думая о рабочих обязанностях.

Помимо этих ключевых изменений, Министерство труда представило полный перечень официальных выходных на 2025 год. В список вошли традиционные праздники, такие как День защитника Отечества (22-23 февраля), Международный женский день (8-9 марта), День России (12-15 июня) и День народного единства (2-4 ноября).

Автор: Алия Карачурина