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Дизайнер рассказала, как правильно использовать зеленый цвет в интерьере — придаст квартире особый шик

Дизайнер рассказала, как правильно использовать зеленый цвет в интерьере — придаст квартире особый шик

10:36, 15 окт 2024

Россияне все чаще отдают предпочтение в интерьере серому, белому и бежевому цветам. Однако один цвет незаслуженно остается в тени. Речь идет о зеленом оттенке, способном преобразить любое пространство, придав ему неповторимый шарм и уют. Ведущий дизайнер интерьеров Юлия Тычино делится своим профессиональным взглядом на использование зеленого цвета в домашнем декоре.

«Зеленый — это не просто цвет, это настроение, атмосфера, связь с природой», — утверждает Тычино.

По ее словам, многие семьи, приступая к ремонту, упускают из виду потенциал этого универсального оттенка, отдавая предпочтение более традиционным решениям. Однако, умелое использование зеленого может кардинально изменить восприятие пространства.

Для тех, кто мечтает о роскошной гостиной, Тычино рекомендует обратить внимание на темно-зеленые тона.

«Глубокий, насыщенный зеленый способен создать атмосферу изысканности и комфорта, превращая обычную комнату в настоящий оазис стиля», — поясняет дизайнер.

В то же время, светло-зеленые оттенки идеально подходят для спальни.

«Нежный, пастельный зеленый обладает удивительным свойством успокаивать нервную систему. Такой интерьер способствует полноценному отдыху и восстановлению сил», — отмечает эксперт.

Одно из главных преимуществ зеленого цвета — его универсальность. Тычино подчеркивает, что зеленый прекрасно сочетается с широким спектром материалов, включая дерево, металл и мрамор. Это открывает безграничные возможности для экспериментов с текстурами и фактурами в интерьере.

Важно отметить, что при планировании масштабного ремонта специалисты советуют не экономить на услугах профессиональных дизайнеров. Их опыт и знания помогут не только выбрать оптимальную цветовую гамму, но и эффективно организовать пространство, что особенно актуально для небольших квартир.

Автор: Вадим Рудаков
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