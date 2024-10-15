Звезды среди новых сортов картофеля: дадут кратный рост урожая — агроном назвал лучшие

20:36, 15 окт 2024

Башкирские селекционеры представили ряд инновационных сортов картофеля, которые обещают изменить представление о выращивании этой любимой всеми культуры. Эти новинки не только радуют глаз высокой урожайностью, но и удивляют стойкостью к болезням и превосходным вкусом.

Для тех, кто не хочет ждать первого урожая, специалисты рекомендуют обратить внимание на ранние сорта. «Левада» выступает универсальным овощем на кухне, готовым стать основой любого блюда, при этом не теряя своих качеств при длительном хранении. Его собрат «Жигулёвский» придётся по душе ценителям молодого картофеля, радуя скороспелостью и нежным вкусом.

Среднеспелая группа сортов представлена настоящими звёздами селекции. «Довира» демонстрирует завидную сопротивляемость заболеваниям и щедро отзывается на заботу огородника, выдавая богатый урожай. «Накра» с повышенным содержанием крахмала станет находкой для любителей хрустящего картофеля фри. А неприхотливый «Самарский» подарит отменный вкус даже при минимальном уходе.

Не остались в стороне и зарубежные достижения селекции. Финский сорт с труднопроизносимым названием «Тимо Ханккиян» покоряет своей способностью долго храниться и выносливостью к суровым условиям северных регионов.

Новые сорта картофеля отличаются рядом преимуществ. Они демонстрируют высокую урожайность даже в неблагоприятных условиях, что особенно ценно в нестабильном климате. Их устойчивость к болезням и вредителям позволяет снизить использование химикатов, что делает продукт более экологичным. Кроме того, превосходные вкусовые качества новинок открывают широкий простор для кулинарного творчества.

При выборе сорта для посадки важно учитывать несколько ключевых факторов. Необходимо определиться с целью выращивания: будет ли картофель использоваться для немедленного потребления, длительного хранения или переработки. Также следует принять во внимание климатические особенности региона и устойчивость сорта к местным заболеваниям. И, конечно же, не стоит забывать о личных вкусовых предпочтениях.

Ранее мы писали о простых и эффективных способах предотвращения появление нежелательных ростков у картофеля.

Автор: Алия Карачурина