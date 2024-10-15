Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Интересное »
logtype

Звезды среди новых сортов картофеля: дадут кратный рост урожая — агроном назвал лучшие

Звезды среди новых сортов картофеля: дадут кратный рост урожая — агроном назвал лучшие

20:36, 15 окт 2024

Башкирские селекционеры представили ряд инновационных сортов картофеля, которые обещают изменить представление о выращивании этой любимой всеми культуры. Эти новинки не только радуют глаз высокой урожайностью, но и удивляют стойкостью к болезням и превосходным вкусом.

Для тех, кто не хочет ждать первого урожая, специалисты рекомендуют обратить внимание на ранние сорта. «Левада» выступает универсальным овощем на кухне, готовым стать основой любого блюда, при этом не теряя своих качеств при длительном хранении. Его собрат «Жигулёвский» придётся по душе ценителям молодого картофеля, радуя скороспелостью и нежным вкусом.

Среднеспелая группа сортов представлена настоящими звёздами селекции. «Довира» демонстрирует завидную сопротивляемость заболеваниям и щедро отзывается на заботу огородника, выдавая богатый урожай. «Накра» с повышенным содержанием крахмала станет находкой для любителей хрустящего картофеля фри. А неприхотливый «Самарский» подарит отменный вкус даже при минимальном уходе.

Не остались в стороне и зарубежные достижения селекции. Финский сорт с труднопроизносимым названием «Тимо Ханккиян» покоряет своей способностью долго храниться и выносливостью к суровым условиям северных регионов.

Новые сорта картофеля отличаются рядом преимуществ. Они демонстрируют высокую урожайность даже в неблагоприятных условиях, что особенно ценно в нестабильном климате. Их устойчивость к болезням и вредителям позволяет снизить использование химикатов, что делает продукт более экологичным. Кроме того, превосходные вкусовые качества новинок открывают широкий простор для кулинарного творчества.

При выборе сорта для посадки важно учитывать несколько ключевых факторов. Необходимо определиться с целью выращивания: будет ли картофель использоваться для немедленного потребления, длительного хранения или переработки. Также следует принять во внимание климатические особенности региона и устойчивость сорта к местным заболеваниям. И, конечно же, не стоит забывать о личных вкусовых предпочтениях.

Ранее мы писали о простых и эффективных способах предотвращения появление нежелательных ростков у картофеля.

Автор: Алия Карачурина
Теги: картофель
Читайте также

Колорадский жук больше не страшен: 2 сорта картофеля, которые спасут ваш урожай
Это интересно
Колорадский жук больше не страшен: 2 сорта картофеля, которые спасут ваш урожай
Сотня помидоров с куста: названы самые урожайные сорта
Это интересно
Сотня помидоров с куста: названы самые урожайные сорта
О таких томатах мечтают все садоводы : агроном назвал пять лучших сортов – посадил и собирай урожай
Это интересно
О таких томатах мечтают все садоводы : агроном назвал пять лучших сортов – посадил и собирай урожай
Гигантские помидоры по 2 килограмма: этот сорт завоевал сердца садоводов
Это интересно
Гигантские помидоры по 2 килограмма: этот сорт завоевал сердца садоводов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok