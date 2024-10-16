В «Великолепном веке» показали пародию: существовал ли на самом деле Сюмбюль-ага и кем он был

09:39, 16 окт 2024

В популярном сериале «Великолепный век» образ Сюмбюля-аги, верного помощника Хюррем-султан, завоевал сердца многих зрителей. Несмотря на то, что в сериале он часто предстает в комичном амплуа и не обладает значительным влиянием, в реальности роль главного евнуха в османском гареме была куда более весомой.

Путь из Эфиопии в сердце Османской империи

Рожденный около 1492 года на землях Эфиопии, будущий Сюмбюль-ага (его настоящее имя история не сохранила) едва ли мог предположить, какая судьба его ожидает. Захваченный в плен в юном возрасте, он был продан в рабство и оказался в самом сердце Османской империи — при дворе султана.

Стремительный взлет карьеры

Вопреки распространенным представлениям о евнухах как о второстепенных фигурах, Сюмбюль-ага быстро доказал свою незаменимость. К 25 годам он достиг невероятных высот, став самым молодым главным евнухом османского гарема — Кызларом-агой. Этот пост он занимал целых 19 лет, что само по себе говорит о его выдающихся способностях и политическом чутье.

Власть за кулисами трона

Влияние Сюмбюль-аги простиралось далеко за пределы гарема. Он контролировал доступ к султану, управлял финансами гарема и отвечал за образование османских принцев. Более того, Сюмбюль-ага управлял благотворительными фондами султанской семьи, распоряжаясь миллионами акче — значительными суммами по тем временам.

Его слово имело вес при назначении и увольнении высокопоставленных османских чиновников, что делало его ключевой фигурой в политической жизни империи.

Покровитель искусств

Помимо политического влияния, Сюмбюль-ага оставил след в культурном наследии Османской империи. Он выступил инициатором строительства мечети Сюмбюль-Эфенди в Стамбуле, которая и по сей день остается архитектурной жемчужиной города.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: кадр из сериала