Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Интересное »
logtype

Что сделать с маслом, оставшимся на сковороде после жарки — вылить нельзя, а как использовать?

Что сделать с маслом, оставшимся на сковороде после жарки — вылить нельзя, а как использовать?

09:56, 16 окт 2024

Вопрос утилизации кухонных отходов становится все более актуальным. Особенно это касается использованного растительного масла, которое по-прежнему занимает важное место в кулинарных традициях многих россиян. Несмотря на растущую популярность посуды с антипригарным покрытием, жарка на растительном масле остается излюбленным методом приготовления пищи для значительной части населения.

Однако после приготовления вкусного блюда возникает закономерный вопрос: как правильно избавиться от оставшегося масла? Эксперты кулинарной индустрии предлагают несколько эффективных способов решения этой проблемы, учитывающих как аспекты здоровья, так и заботу об окружающей среде.

Прежде всего, важно понимать, что повторное использование отработанного масла для жарки категорически не рекомендуется. В процессе нагревания в масле образуются вредные соединения, которые при повторном использовании могут нанести серьезный вред здоровью. Кроме того, слив масла в канализацию также не является выходом, так как это может привести к засорению труб и нанести ущерб системе водоотведения.

Для небольшого количества оставшегося масла специалисты рекомендуют простой, но эффективный метод. После остывания посуды следует тщательно протереть ее поверхность бумажным полотенцем. Этот способ особенно подходит для чугунной посуды и сковородок с антипригарным покрытием.

В случае, если при готовке было использовано значительное количество масла, оптимальным решением станет его сбор в отдельную емкость. Дождавшись полного остывания, масло можно аккуратно перелить в пластиковую бутылку или другой подходящий контейнер. После этого емкость с маслом следует плотно закрыть и выбросить в мусорный контейнер.

Важно отметить, что правильная утилизация использованного масла не только способствует поддержанию чистоты на кухне, но и играет важную роль в защите окружающей среды. Предотвращая попадание масла в водоемы через канализационные системы, мы вносим свой вклад в сохранение экосистем и чистоту водных ресурсов.

Ранее мы рассказывали, где нужно хранить растительное масло: в холодильнике или при комнатной температуре.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы
Читайте также

На каком масле нужно жарить картофель, чтобы получилось вкусно и полезно: повар-технолог дала четкий ответ — об этом мало кто знает
Это интересно
На каком масле нужно жарить картофель, чтобы получилось вкусно и полезно: повар-технолог дала четкий ответ — об этом мало кто знает
Многие совершают эту ошибку: Узнайте, какая разогретая еда может стать мгновенно токсичной
Здоровье
Многие совершают эту ошибку: Узнайте, какая разогретая еда может стать мгновенно токсичной
Больше вреда, чем пользы: касторовое масло - не лучший выбор для желающих похудеть
Это интересно
Больше вреда, чем пользы: касторовое масло - не лучший выбор для желающих похудеть
В холодильнике или при комнатной температуре: Где нужно хранить растительное масло — ответ однозначный
Это интересно
В холодильнике или при комнатной температуре: Где нужно хранить растительное масло — ответ однозначный


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok