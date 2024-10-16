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Для чего нужно смазывать дно кастрюли сливочным маслом при готовке: опытный повар объяснила пользу такой хитрости

Для чего нужно смазывать дно кастрюли сливочным маслом при готовке: опытный повар объяснила пользу такой хитрости

10:05, 16 окт 2024

Один из малоизвестных трюков недавно раскрыла опытный повар-технолог Анжелика Плеханова. Ее совет касается простого, но эффективного использования сливочного масла при варке супов и бульонов.

Многие хозяйки сталкивались с ситуацией, когда во время приготовления супа или бульона жидкость начинает активно кипеть, выплескиваясь через край кастрюли. Это не только создает беспорядок на плите, но и требует постоянного присутствия повара у плиты.

Ключ к спокойному приготовлению заключается в том, чтобы смазать дно кастрюли сливочным маслом перед началом варки. Этот простой прием предотвращает чрезмерное бурление и выплескивание жидкости, позволяя повару спокойно заниматься другими делами, не опасаясь за состояние плиты.

Помимо основного эффекта, этот метод имеет и приятные побочные результаты. Сливочное масло придает блюду легкий, приятный аромат и нежный вкус, не делая его при этом чрезмерно жирным. Напротив, по словам Плехановой, такой прием способствует улучшению вкусовых качеств готового блюда.

Справка. Эксперты отмечают, что добавление небольшого количества сливочного масла (около 80 граммов) при варке гороха значительно ускоряет процесс его приготовления. Масло образует на поверхности воды тонкую пленку, которая способствует повышению температуры кипения. В результате горох не только варится быстрее, но и становится более нежным и вкусным.

Ранее эндокринолог Финогентова рассказала, какая норма сливочного масла в день считается оптимальной. 

Автор: Алия Карачурина
Теги: советы кулинария сливочное масло
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