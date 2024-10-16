Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Интересное »
logtype

Рядом с его могилой навсегда трон: кого из шехзаде Сулейман любил больше всего — это вовсе не Мустафа

Рядом с его могилой навсегда трон: кого из шехзаде Сулейман любил больше всего — это вовсе не Мустафа

10:10, 16 окт 2024

Традиция престолонаследия в Османской империи была жестокой и беспощадной. Старший наследник восходил на трон, а остальные отпрыски султана были обречены на гибель. Эта практика, призванная предотвратить междоусобицы, оставляла глубокие шрамы в душах правителей. Сулейман, помня о жестокости своего отца Селима, который начал устранять собственных сыновей еще при жизни, стремился избежать подобной участи.

У Сулеймана было пятеро сыновей, и каждый из них занимал особое место в сердце отца. Популярный сериал «Великолепный век» изображает султана говорящим о равной любви ко всем детям. Однако реальность, как всегда, оказывается сложнее художественного вымысла. Изначально фаворитом считался Мустафа, но его ошибки привели к трагическому финалу.

Отношения Сулеймана с остальными сыновьями были не менее сложными и многогранными. Мехмед завоевал уважение отца своим покладистым характером. Селим часто вызывал неодобрение из-за пристрастия к алкоголю. Баязид постоянно нуждался в отцовском наставлении. Особое сострадание султан испытывал к Джихангиру, страдавшему от тяжелого недуга.

Но именно Мехмед, старший сын Сулеймана и Хюррем, занимал исключительное положение в планах султана. Вопреки ожиданиям многих, Сулейман видел именно в нем, а не в Мустафе, будущего правителя империи. Судьба, однако, распорядилась иначе: Мехмед скончался в возрасте 22 лет, оставив отца в глубокой скорби.

Символическим жестом, раскрывающим глубину чувств Сулеймана к Мехмеду, стало его распоряжение установить над гробом сына в мечети небольшой трон. Этот акт не только демонстрировал особое отношение султана к своему отпрыску, но и служил молчаливым свидетельством несбывшихся надежд и разбитых мечтаний великого правителя.

В популярном сериале «Великолепный век» образ Сюмбюля-аги, верного помощника Хюррем-султан, завоевал сердца многих зрителей. Несмотря на то, что в сериале он часто предстает в комичном амплуа и не обладает значительным влиянием, в реальности роль главного евнуха в османском гареме была куда более весомой.

Автор: Алия Карачурина
Читайте также

В «Великолепном веке» показали пародию: существовал ли на самом деле Сюмбюль-ага и кем он был
Интересное
В «Великолепном веке» показали пародию: существовал ли на самом деле Сюмбюль-ага и кем он был
Блогер Рустам Набиев рассказал о шокирующем преступлении отца
Общество в Башкирии
Блогер Рустам Набиев рассказал о шокирующем преступлении отца
В Башкирии сын зарубил собственного отца топором
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии сын зарубил собственного отца топором
Житель Башкирии до смерти избил отца
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии до смерти избил отца


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok