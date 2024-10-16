Рядом с его могилой навсегда трон: кого из шехзаде Сулейман любил больше всего — это вовсе не Мустафа

10:10, 16 окт 2024

Традиция престолонаследия в Османской империи была жестокой и беспощадной. Старший наследник восходил на трон, а остальные отпрыски султана были обречены на гибель. Эта практика, призванная предотвратить междоусобицы, оставляла глубокие шрамы в душах правителей. Сулейман, помня о жестокости своего отца Селима, который начал устранять собственных сыновей еще при жизни, стремился избежать подобной участи.

У Сулеймана было пятеро сыновей, и каждый из них занимал особое место в сердце отца. Популярный сериал «Великолепный век» изображает султана говорящим о равной любви ко всем детям. Однако реальность, как всегда, оказывается сложнее художественного вымысла. Изначально фаворитом считался Мустафа, но его ошибки привели к трагическому финалу.

Отношения Сулеймана с остальными сыновьями были не менее сложными и многогранными. Мехмед завоевал уважение отца своим покладистым характером. Селим часто вызывал неодобрение из-за пристрастия к алкоголю. Баязид постоянно нуждался в отцовском наставлении. Особое сострадание султан испытывал к Джихангиру, страдавшему от тяжелого недуга.

Но именно Мехмед, старший сын Сулеймана и Хюррем, занимал исключительное положение в планах султана. Вопреки ожиданиям многих, Сулейман видел именно в нем, а не в Мустафе, будущего правителя империи. Судьба, однако, распорядилась иначе: Мехмед скончался в возрасте 22 лет, оставив отца в глубокой скорби.

Символическим жестом, раскрывающим глубину чувств Сулеймана к Мехмеду, стало его распоряжение установить над гробом сына в мечети небольшой трон. Этот акт не только демонстрировал особое отношение султана к своему отпрыску, но и служил молчаливым свидетельством несбывшихся надежд и разбитых мечтаний великого правителя.

В популярном сериале «Великолепный век» образ Сюмбюля-аги, верного помощника Хюррем-султан, завоевал сердца многих зрителей. Несмотря на то, что в сериале он часто предстает в комичном амплуа и не обладает значительным влиянием, в реальности роль главного евнуха в османском гареме была куда более весомой.

Автор: Алия Карачурина