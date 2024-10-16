Как складывается жизнь малоизвестного брата сестер Арнтгольц — удивительно, но он — актер

10:17, 16 окт 2024

Сестры-близнецы Ольга и Татьяна Арнтгольц покорили сердца миллионов зрителей своими яркими ролями в кино и на телевидении. Однако за кулисами этого семейного успеха скрывается еще одна интригующая фигура — их старший брат Антон, чья актерская карьера развивалась по совершенно иному сценарию.

Истоки актерской династии Арнтгольц уходят корнями не к знаменитым сестрам, а к их отцу — Альберту Альфонсовичу. Родившийся в 1937 году, он до сих пор, несмотря на почтенный возраст 87 лет, продолжает выходить на театральные подмостки Калининграда. Его супруга, Валентина Галич, также посвятила свою жизнь театральному искусству, создав прочный фундамент для будущих поколений семьи.

Антон Арнтгольц, появившийся на свет в 1974 году, на восемь лет старше своих знаменитых сестер. С ранних лет его захватила магия театра и кино, и родители, сами будучи служителями Мельпомены, не стали препятствовать выбору сына. После окончания школы Антон решил не покидать родной город и поступил в калининградский филиал ГИТИСа.

Профессиональный путь Антона начался в стенах калининградского музыкального театра, где он отдал целых два десятилетия, прежде чем перейти в Драматический театр города. В отличие от своих сестер, для которых кинематограф стал основной площадкой для самовыражения, Антон видит свое призвание именно в театральном искусстве. Его дебют на большом экране состоялся лишь в 2016 году с ролью в фильме «Беглец».

Несмотря на то, что фильмография Антона насчитывает всего 15 работ, преимущественно эпизодического характера, актер не выказывает ни малейшего разочарования. Для него театр остается главной страстью и смыслом творческой жизни. Личная жизнь Антона также складывается гармонично — вместе с супругой они воспитывают двоих сыновей, продолжая семейные традиции.

В то время как Татьяна и Ольга Арнтгольц блистают на экранах, лишь изредка появляясь вместе в таких проектах как «Лапушки» и «Глянец», их брат Антон продолжает хранить верность театральным традициям, доказывая, что настоящий талант может раскрыться в любых условиях, будь то яркий свет софитов кинопавильона или камерная атмосфера провинциального театра.

Автор: Алия Карачурина