Какие саморезы лучше — черные или светлые: в вечном споре строителей поставлена точка

11:23, 16 окт 2024

Многие считают, что чёрные саморезы не подходят для использования в конструкциях, подверженных значительным нагрузкам. Однако реальность оказывается совершенно иной.

Автор популярного канала «Стеклянная сказка» приводит впечатляющий пример из жизни: во время сильнейшего урагана дом его соседа был серьёзно повреждён, но чёрные саморезы продемонстрировали удивительную стойкость. Несмотря на то, что стихия сломала балки, вырвала деревья и деформировала металлические элементы, ни один саморез не потерял своей целостности. Более того, даже под экстремальным давлением, когда крепёжные элементы изгибались и вырывались из древесины, они сохранили свою форму и функциональность.

Ещё одно распространённое заблуждение касается склонности чёрных саморезов к коррозии и трудностям при их закручивании. Эксперт уточняет, что эти проблемы могут возникнуть только с фосфатированными изделиями, в то время как оксидированные саморезы лишены подобных недостатков. Кроме того, качественно закалённые саморезы не страдают от отрыва головок при эксплуатации.

Интересно, что при выборе крепёжных элементов от крупных производителей, чёрные саморезы демонстрируют даже большую прочность, чем их светлые аналоги. По данным эксперта, они способны выдерживать нагрузку на 35-40% выше.

Для тех, кто хочет самостоятельно оценить качество саморезов, эксперт предлагает простой визуальный метод: при осмотре головки самореза под углом 100-120 градусов можно заметить характерные радужные разводы, свидетельствующие о высококачественной ТВЧ-закалке. Отсутствие этих признаков может указывать на недостаточную прочность изделия.

В заключение эксперт подчёркивает важность выбора продукции проверенных производителей. Качественные саморезы, независимо от их цвета, должны соответствовать стандарту ГОСТ Р 59571−2021. Это гарантирует их надёжность и долговечность в различных строительных и ремонтных проектах.

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Автор: Семен Подгорный