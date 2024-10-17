Россиянам посоветовали замораживать картофельные очистки — пригодятся уже скоро

16:25, 17 окт 2024

Эксперт в области огородничества Ксения Давыдова раскрыла секрет превращения кухонных отходов в мощный инструмент для повышения урожайности и улучшения качества почвы.

Многие садоводы-любители даже не подозревают, какое сокровище ежедневно отправляют в мусорное ведро. Картофельная кожура, которую мы привыкли считать бесполезными отходами, на самом деле является настоящей кладовой питательных веществ. Фосфор, кальций, магний, железо, натрий, марганец, цинк — это лишь начало списка микроэлементов, содержащихся в этом недооцененном продукте. Добавьте к этому витамины группы В, ниацин, тиамин, рибофлавин и фолиевую кислоту, и вы получите комплексное удобрение, способное значительно улучшить здоровье ваших растений.

Но как же правильно использовать этот дар природы? Давыдова предлагает простое, но эффективное решение: заморозка. Выделите место в морозильной камере или, если вы живете в частном доме, используйте природный холод зимнего двора. Собирайте очистки на протяжении всего зимнего сезона, и к весне у вас накопится солидный запас органического удобрения.

С приходом тепла наступает время применить ваше секретное оружие. Существует два основных метода использования размороженных очисток. Первый подход идеально подходит для огородных культур. Залейте очистки водой, оставив их «отдыхать» на 7-10 дней. Получившееся «пюре» станет прекрасной подкормкой для рассады огурцов, кабачков, патиссонов и капусты при высадке в открытый грунт. Всего 3-4 столовые ложки этого чудо-средства в лунку — и ваши растения получат мощный старт.

Второй метод ориентирован на ягодные кустарники. Размороженные сухие очистки прикапывают на глубину 10 см под кусты смородины, крыжовника и малины. Этот простой прием может удвоить урожайность ваших ягодников.

Однако важно помнить, что не все растения одинаково реагируют на такую подкормку. Культуры, предпочитающие кислые почвы, такие как сладкий перец, томаты, клюква и черника, лучше обойти стороной при использовании картофельного удобрения.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru