Юрист объяснила россиянам, в каких трех случаях штраф за коммуналку незаконен и его можно не платить
11:49, 19 окт 2024
Не все знают, что некоторые проверки счетчиков, проводимые коммунальными службами, могут выходить за рамки закона. Эксперт по жилищному праву Ирина Сивакова раскрыла три ключевых сценария, когда действия контролеров можно смело оспорить.
Первый тревожный звонок — это неожиданный визит контролера. Согласно действующему законодательству, коммунальные службы обязаны уведомить жильцов о предстоящей проверке не менее чем за две недели. Это правило не просто формальность, а важная гарантия прав потребителей.
Второй случай касается набирающей популярность, но сомнительной с точки зрения закона практики использования магнитов при проверке газовых счетчиков. Некоторые контролеры утверждают, что это стандартная процедура, ссылаясь на ГОСТ.
Третий аспект, на который стоит обратить внимание, — это полномочия проверяющего. Каждый житель имеет право потребовать у контролера предъявить не только служебное удостоверение, но и паспорт.
Знание этих трех ключевых моментов поможет гражданам защитить свои права и избежать необоснованных доначислений. В случае сомнений эксперты рекомендуют обращаться за юридической консультацией или в жилищную инспекцию.
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