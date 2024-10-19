Юрист объяснила россиянам, в каких трех случаях штраф за коммуналку незаконен и его можно не платить

11:49, 19 окт 2024

Не все знают, что некоторые проверки счетчиков, проводимые коммунальными службами, могут выходить за рамки закона. Эксперт по жилищному праву Ирина Сивакова раскрыла три ключевых сценария, когда действия контролеров можно смело оспорить.

Первый тревожный звонок — это неожиданный визит контролера. Согласно действующему законодательству, коммунальные службы обязаны уведомить жильцов о предстоящей проверке не менее чем за две недели. Это правило не просто формальность, а важная гарантия прав потребителей.

«Уведомление может прийти разными путями — от традиционного заказного письма до сообщения в вашем личном кабинете на портале 'Госуслуги'», — поясняет Сивакова. «Важно помнить, что у вас есть право предложить альтернативную дату, если предложенное время вам не подходит».

Второй случай касается набирающей популярность, но сомнительной с точки зрения закона практики использования магнитов при проверке газовых счетчиков. Некоторые контролеры утверждают, что это стандартная процедура, ссылаясь на ГОСТ.

«Однако судебная практика говорит об обратном», — подчеркивает юрист. «Использование магнитов для проверки счетчиков не имеет законных оснований. Соответственно, любые санкции, наложенные по результатам такой проверки, можно оспорить в суде».

Третий аспект, на который стоит обратить внимание, — это полномочия проверяющего. Каждый житель имеет право потребовать у контролера предъявить не только служебное удостоверение, но и паспорт.

«Это не проявление недоверия, а ваше законное право на защиту от мошенников, которые могут представляться работниками коммунальных служб», — комментирует Сивакова.

Знание этих трех ключевых моментов поможет гражданам защитить свои права и избежать необоснованных доначислений. В случае сомнений эксперты рекомендуют обращаться за юридической консультацией или в жилищную инспекцию.

Автор: Алия Карачурина