5 ошибок при растопке печи, которые могут стоить вам жизни

09:03, 24 окт 2024

Растопка печи — дело ответственное, требующее внимания и соблюдения правил безопасности. Неправильные действия могут не только привести к поломке печи и лишним тратам на ремонт, но и стать причиной серьезных проблем, угрожающих здоровью и жизни. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки, которых следует избегать.

Запрещено использовать горючие жидкости. Применение бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей для розжига печи крайне опасно и может привести к взрыву или пожару.

Не забывайте про поддувало. Своевременное закрытие поддувала — важный момент. Если оставить его открытым надолго, печь может перегреться. Преждевременное закрытие также нежелательно, так как это приводит к образованию конденсата и сажи.

Правильно подкладывайте дрова. Не спешите добавлять дрова в печь, пока помещение не прогреется до комфортной температуры. Слишком ранняя закладка дров может стать причиной появления трещин в печи.

Не закрывайте задвижку раньше времени. Закрывать задвижку можно только после полного прогорания дров. В противном случае угарный газ может распространиться по дому, что чревато отравлением и даже летальным исходом.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru