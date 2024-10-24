Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Интересное »
logtype

5 ошибок при растопке печи, которые могут стоить вам жизни

5 ошибок при растопке печи, которые могут стоить вам жизни

09:03, 24 окт 2024

Растопка печи — дело ответственное, требующее внимания и соблюдения правил безопасности. Неправильные действия могут не только привести к поломке печи и лишним тратам на ремонт, но и стать причиной серьезных проблем, угрожающих здоровью и жизни. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки, которых следует избегать.

Запрещено использовать горючие жидкости. Применение бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей для розжига печи крайне опасно и может привести к взрыву или пожару.

Не забывайте про поддувало. Своевременное закрытие поддувала — важный момент. Если оставить его открытым надолго, печь может перегреться. Преждевременное закрытие также нежелательно, так как это приводит к образованию конденсата и сажи.

Правильно подкладывайте дрова. Не спешите добавлять дрова в печь, пока помещение не прогреется до комфортной температуры. Слишком ранняя закладка дров может стать причиной появления трещин в печи.

Не закрывайте задвижку раньше времени. Закрывать задвижку можно только после полного прогорания дров. В противном случае угарный газ может распространиться по дому, что чревато отравлением и даже летальным исходом.

Поместила в топку эти дрова — и обомлела: горят целую вечность, а жару дают столько, что проветривать нужно — идеально для бани

Читайте также:

Поместила в топку эти дрова — и обомлела: горят целую вечность, а жару дают столько, что проветривать нужно — идеально для бани
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Читайте также

Подросток в Уфе получил ожоги, разжигая печь газовым баллончиком
Происшествия в Башкирии
Подросток в Уфе получил ожоги, разжигая печь газовым баллончиком
Поместила в топку эти дрова — и обомлела: горят целую вечность, а жару дают столько, что проветривать нужно — идеально для бани
Это интересно
Поместила в топку эти дрова — и обомлела: горят целую вечность, а жару дают столько, что проветривать нужно — идеально для бани
«Здоровье не пострадает»: химик назвал идеальный материал посуды для разогревания пищи в микроволновке
Здоровье
«Здоровье не пострадает»: химик назвал идеальный материал посуды для разогревания пищи в микроволновке
Опасно для здоровья: эти продукты ни в коем случае нельзя греть в микроволновке
Это интересно
Опасно для здоровья: эти продукты ни в коем случае нельзя греть в микроволновке


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok