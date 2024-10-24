Почему итальянцы никогда не ломают спагетти перед приготовлением — нашлись две причины

09:13, 24 окт 2024

В Италии, родине спагетти, существует особое отношение к приготовлению этого блюда. В отличие от многих других стран, где принято ломать спагетти перед варкой, итальянцы считают это недопустимым. Этот подход обусловлен как практическими, так и культурными факторами.

С практической точки зрения, итальянцы не видят смысла в деформации спагетти, ведь в продаже есть множество других видов пасты, изначально имеющих более мелкую форму. Зачем покупать спагетти, чтобы потом превращать их в подобие вермишели?

Кроме того, ломание спагетти в Италии связано с народными поверьями. Считается, что этот ритуал может принести несчастье как самому «нарушителю», так и его близким. Некоторые итальянцы уверены, что сломанные спагетти могут быть использованы даже для наведения порчи. В этой стране к подобным суевериям относятся вполне серьёзно.

Интересно, что итальянцы также не одобряют добавление кетчупа к пасте. По их мнению, единственно правильная заправка для спагетти — соус на основе оливкового масла.

Автор: Алия Карачурина