Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Интересное »
logtype

Почему итальянцы никогда не ломают спагетти перед приготовлением — нашлись две причины

Почему итальянцы никогда не ломают спагетти перед приготовлением — нашлись две причины

09:13, 24 окт 2024

В Италии, родине спагетти, существует особое отношение к приготовлению этого блюда. В отличие от многих других стран, где принято ломать спагетти перед варкой, итальянцы считают это недопустимым. Этот подход обусловлен как практическими, так и культурными факторами.

С практической точки зрения, итальянцы не видят смысла в деформации спагетти, ведь в продаже есть множество других видов пасты, изначально имеющих более мелкую форму. Зачем покупать спагетти, чтобы потом превращать их в подобие вермишели?

Кроме того, ломание спагетти в Италии связано с народными поверьями. Считается, что этот ритуал может принести несчастье как самому «нарушителю», так и его близким. Некоторые итальянцы уверены, что сломанные спагетти могут быть использованы даже для наведения порчи. В этой стране к подобным суевериям относятся вполне серьёзно.

Интересно, что итальянцы также не одобряют добавление кетчупа к пасте. По их мнению, единственно правильная заправка для спагетти — соус на основе оливкового масла.

Автор: Алия Карачурина
Теги: спагетти советы
Читайте также

Не только «к счастью»: о чем на самом деле говорят приметы о разбитой кружке — как избежать беды
Это интересно
Не только «к счастью»: о чем на самом деле говорят приметы о разбитой кружке — как избежать беды
Почему мы говорим в телефон «Алло»
Общество в Башкирии / Это интересно
Почему мы говорим в телефон «Алло»
Гороскоп на сегодня, 5 октября 2023 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 5 октября 2023 года, для всех знаков зодиака
Пшенная каша, как у бабушки: простой рецепт от шеф-повара
Это интересно
Пшенная каша, как у бабушки: простой рецепт от шеф-повара


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok