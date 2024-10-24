Врачи Малышева и Коновалов назвали лучшее блюдо для укрепления суставов и костей — экзотический суп оказался сверхполезным

09:17, 24 окт 2024

Врачи Елена Малышева и Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» рассказали о неожиданной пользе популярного тайского супа том ям. По их мнению, это блюдо — настоящий кладезь полезных веществ для здоровья костей и суставов.

Секрет кроется в уникальном сочетании ингредиентов. Острый перец чили, богатый капсаицином, эффективно борется с суставной болью. Креветки, благодаря высокому содержанию белка, способствуют укреплению костной ткани. Кокосовое молоко, являющееся источником марганца, улучшает усвоение кальция.

Напомним, что том ям — это кисло-острый суп, пришедший к нам из Таиланда и Лаоса. В его состав традиционно входят бульон, кокосовое молоко, перец чили, шампиньоны, креветки и лайм.

Автор: Вадим Рудаков